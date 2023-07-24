亞歷媽遭爆霸凌同行！長文曝「受閨蜜影響」　她狂發40篇限動反擊

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然而兩人更加熟識後，亞歷媽發現閨蜜H女會透露哪些人在背後講她壞話。基於朋友的立場，王君萍毫無疑問的全部相信，並且開始討論更多別人的是非，「覺得哪個網紅在嫉妒我們，學我們拍照寫文，別人發文就是在暗諷我們，即便我根本不認識對方，也跟著用非常不對的方式去攻擊對方，非常幼稚。」
而這次被爆出的對話內容，亞歷媽也聲稱，其實是一段影片H女教著自己小孩，指著網紅媽媽的照片叫她鬼，我也沒尺度的接著嘲笑對方。顧著想討好她，想製造更多只有我們之間才能聊的話題，這些作為讓當時的我覺得，我對她很重要、這是屬於我們的秘密，不知不覺中我也成了那種到處找碴跟她分享的人，「直到現在，她更拿著只有她和我家人才知道秘密，不斷用不同帳號留言暗示我，彷彿在宣示，我有你最大的把柄」。
沒想到貼文發出後，遭亞歷媽指控的H女也在個人IG上連發數十篇限時動態反擊，稱「逼我說出真相，妳等著，我發誓，妳是真的不要妳的網紅事業了」，更認為亞歷媽將一切推得乾乾淨淨。
同時H女再爆料，亞歷媽在謊稱麥坤死亡事件後，其實還買過一隻「麥坤2號-brwon」，更表示這支2號狗狗未曾被亞歷媽曝光過，還被忘在家門口，直到看了攝影機才發現，「要不然阿肥事件有可能再度發生」。
針對亞歷媽的長文指控，H女也表示，自己當初認識亞歷媽，只因自己也曾在南法工作，當時亞歷媽遠嫁南法，她覺得要在當地生活的台灣人很辛苦，希望能給予幫助，聽到對方說被法國人妻欺負，還幫助對方重拾自信，「我們沒有一個人想對你怎樣，只相信人沒有永遠幸運，我們通通都眼睛睜亮，等著你自己翻船。」