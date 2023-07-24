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亞歷媽遭爆霸凌同行！長文曝「受閨蜜影響」　她狂發40篇限動反擊

▲擁有93萬粉絲的「亞歷媽」王君萍，近期遭同樣為育兒網紅的凱勒媽等人爆料，稱亞歷媽多年來私下對同行進行言語攻擊。（圖／翻攝自臉書）
▲擁有93萬粉絲的「亞歷媽」王君萍，近期遭同樣為育兒網紅的凱勒媽等人爆料，稱亞歷媽多年來私下對同行進行言語攻擊。（圖／翻攝自臉書）

記者潘毅/綜合報導

擁有93萬粉絲的「亞歷媽」王君萍，近期遭同樣為育兒網紅的凱勒媽等人爆料，稱亞歷媽多年來私下對同業進行言語攻擊。對此，亞歷媽在昨（23）晚發出長文解釋，同時也扯出另一位閨蜜H女，稱自己是受對方負面影響才黑化。對此，這位H女則在個人IG上連發40篇限時動態進行反擊。

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亞歷媽昨（23）日晚間分別在亞歷山大以及自己的粉專上，針對這次事件做出回應，表示自己9年前她遠嫁法國，法文還很爛，當替也沒有朋友，此時在一個海外媽媽的社團中認識了閨蜜H女，雙方開始分享互相生活趣事。

▲亞歷媽在昨（23）晚發出長文解釋，同時也扯出另一位閨蜜H女，稱自己是受對方負面影響才黑化。（圖／王君萍臉書）
▲亞歷媽在昨（23）晚發出長文解釋，同時也扯出另一位閨蜜H女，稱自己是受對方負面影響才黑化。（圖／王君萍臉書）
然而兩人更加熟識後，亞歷媽發現閨蜜H女會透露哪些人在背後講她壞話。基於朋友的立場，王君萍毫無疑問的全部相信，並且開始討論更多別人的是非，「覺得哪個網紅在嫉妒我們，學我們拍照寫文，別人發文就是在暗諷我們，即便我根本不認識對方，也跟著用非常不對的方式去攻擊對方，非常幼稚。」

▲H女爆料，亞歷媽曾養過一隻未曾在鏡頭前曝光「麥坤2號」。（圖／當事人IG）
▲H女爆料，亞歷媽曾養過一隻未曾在鏡頭前曝光「麥坤2號」。（圖／當事人IG）
而這次被爆出的對話內容，亞歷媽也聲稱，其實是一段影片H女教著自己小孩，指著網紅媽媽的照片叫她鬼，我也沒尺度的接著嘲笑對方。顧著想討好她，想製造更多只有我們之間才能聊的話題，這些作為讓當時的我覺得，我對她很重要、這是屬於我們的秘密，不知不覺中我也成了那種到處找碴跟她分享的人，「直到現在，她更拿著只有她和我家人才知道秘密，不斷用不同帳號留言暗示我，彷彿在宣示，我有你最大的把柄」。

▲沒想到貼文發出後，遭亞歷媽指控的H女也在個人IG上連發40篇限時動態反擊。（圖／當事人IG）
▲沒想到貼文發出後，遭亞歷媽指控的H女也在個人IG上連發40篇限時動態反擊。（圖／當事人IG）
沒想到貼文發出後，遭亞歷媽指控的H女也在個人IG上連發數十篇限時動態反擊，稱「逼我說出真相，妳等著，我發誓，妳是真的不要妳的網紅事業了」，更認為亞歷媽將一切推得乾乾淨淨。

同時H女再爆料，亞歷媽在謊稱麥坤死亡事件後，其實還買過一隻「麥坤2號-brwon」，更表示這支2號狗狗未曾被亞歷媽曝光過，還被忘在家門口，直到看了攝影機才發現，「要不然阿肥事件有可能再度發生」。

▲針對亞歷媽的長文指控，H女也表示，自己當初認識亞歷媽，只因自己也曾在南法工作，當時亞歷媽遠嫁南法，她覺得要在當地生活的台灣人很辛苦，希望能給予幫助。（圖／當事人IG）
▲針對亞歷媽的長文指控，H女也表示，自己當初認識亞歷媽，只因自己也曾在南法工作，當時亞歷媽遠嫁南法，她覺得要在當地生活的台灣人很辛苦，希望能給予幫助。（圖／當事人IG）
針對亞歷媽的長文指控，H女也表示，自己當初認識亞歷媽，只因自己也曾在南法工作，當時亞歷媽遠嫁南法，她覺得要在當地生活的台灣人很辛苦，希望能給予幫助，聽到對方說被法國人妻欺負，還幫助對方重拾自信，「我們沒有一個人想對你怎樣，只相信人沒有永遠幸運，我們通通都眼睛睜亮，等著你自己翻船。」


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