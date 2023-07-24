陳珮騏和前夫離婚拜別公婆 痛斬短命婚「放彼此自由」
三立八點檔《天道》劇情進入一波高潮，戲裡陳珮騏與王振復婚姻瀕臨破裂，最讓陳珮騏觸動的就是編劇的台詞完全打中她，有一句台詞是「我們離婚吧，放彼此自由」， 這句話她就在真實人生對交往14年、結婚7個月的前夫講過，「我覺得戲劇就是生活，它是建構在現實世界上面。」
記者羅凌筠/綜合報導
像以前演《牽手》時，她的角色「江美美」要離婚的時候，還跪下來跟公婆拜別，陳珮騏也有做過類似這樣的事情，甚至她還記得當初要播出的時候，大家都說怎麼可能離婚還會拜別公婆。而這次拍她三番兩次摔樓梯，但肚子裡的小孩卻流不掉，陳珮騏說自己就是一個活生生的例子，有點感觸說：「我媽媽曾經告訴我，她當年怎麼想把我流掉，但我就死賴著媽媽不走，所以要說我就是那個戲中的『魔胎』也不為過。」
18歲時陳珮騏發現自己有憂鬱症，現在回想發現跟家庭背景比較混亂有關，但好在從小到大，她都會跟很多朋友聊家裡的事、自己的事、親人的事，後來她發現只是在講故事給朋友聽，並沒有真正清理自己，她笑說自己以前會鑽牛角尖，但這幾年改變很多，如果遇到不開心或是有什麼心裡的話，陳珮騏通常也都不講，就是悶在家裡自己消化，盡量報喜不報憂。
由於最近的劇情拍攝情緒都非常激烈，陳珮騏不只氣管發炎又聲音沙啞，她表示日前拍攝一場從樓梯摔下的戲，喊完之後隔天整個聲音就沒了，完全出不了聲音，還好編劇調整劇情，讓她可以在家休息3天，一直吃藥治療，但沒想到等到稍微有點聲音了，重情緒的劇情來了，她說：「就開始又哭啊又喊什麼的，昨天、前天最慘，講話到最後聲音是硬推上去的，滿像以前聲帶長繭那樣，所以其實這一次我很緊張，因為我很害怕又第3次長繭。」