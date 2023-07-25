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印度洋「神秘重力洞」有解？研究：涉1.4億年前已消失的遠古海洋

▲印度洋上存在的「重力洞」，數十年來一直是科學家致力探索的目標之一。（圖／翻攝自每日郵報）
▲印度洋上存在的「重力洞」，數十年來一直是科學家致力探索的目標之一。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

印度洋上存在的「重力洞」，數十年來一直是科學家致力探索的目標之一，學界始終對這個神秘地帶形成的原因感到困惑，不過從一篇近期發表於《地球物理研究快報》的論文看來，「重力洞」的謎底似乎已被揭曉。

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根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，重力洞周遭的海面，平均比其他海域低了上百公尺，也在衛星圖上形成奇特景觀，這種重力異常現象是由荷蘭地球物理學家邁內斯（Felix Andries Vening Meinesz）於1948年發現的，範圍覆蓋了從印度南端開始約300萬平方公里的面積。

為了找到答案，印度科學研究所地球科學研究中心的專家戈什（Attreyee Ghosh）與研究團隊，試著將時鐘撥回1.4億年前，希望從當時地球的地質環境了解真相，發現當時大陸板塊和海洋的位置都與現在非常不同，密度結構也很不一樣。

研究團隊認為，從技術面來講，地球並不是一個球體，而是更偏向橢圓形，就像馬鈴薯一樣；地球各區的密度和特性並不均勻，某些區域比其他區域密度更大，並影響了地球外觀及重力。

在經過19次的電腦模擬後，研究團隊逐步重現了地殼板塊的移動、地幔內部熔岩的演變，在其中6種模擬情景中，發現可能會形成類似於印度洋重力洞的場域。

戈什進一步解釋道，模擬是透過不同的岩漿密度參數進行的，顯示1.4億年前，印度板塊和亞洲之間可能存在一片遠古海洋，當印度板塊開始向北移動後、海洋板塊下降到地幔內部時，可能刺激了「熱柱」（plumes of magma）的形成，海洋消失了，低密度物質更接近地球表面。其他模擬結果則顯示，在不存在熱柱的情況下，似乎不會形成重力洞。

不過，雖然研究團隊的推論有其科學依據，但重力洞具體的形成原因仍是眾說紛紜，佛羅里達大學地質學教授福特博士（Dr. Alessandro Forte）認為，該研究無法解釋其他一些地理特徵為何存在，也無法精確算出模擬與現實可能的差距，對此戈什則回應，模擬不可能考慮到所有因素，因為人類無法絕對精確地了解地球過去到底是什麼樣子，模型回溯的時間越早，人們的信心就越低，但整體而言，形成重力洞的原因已是相當明確。

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