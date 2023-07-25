《執行長》張立昂下跪求饒！「花系列」男星扭打 混亂畫面曝光
張立昂在三立、華視八點檔《鬼之執行長》撒錢當金主，投資麵包店，藉機與劉奕兒保有聯繫，爸爸林煒知道之後卻大怒，跑到店裡大鬧一場，直指這是女方貪圖財產的陰謀， 讓沈孟生氣不過，和林煒兩人激烈扭打，劉奕兒為了護住父親不被打巴掌，意外被揮打傷到背部，張立昂從遠處見狀飛奔到場拉開林煒，更直接下跪說：「爸，算我求你了，求你放過他們吧。」
記者羅凌筠/綜合報導
這場在林煒面前下跪的劇情，張立昂是人生第一次，他笑說其實自己沒想過現實生活中會是在什麼情況下下跪，「假設如果我爸生氣，我突然下跪，他一定會嚇一跳，嚇到忘記生氣，然後我覺得這個感受應該是滿震撼的。」張立昂甚至覺得是不是只是戲劇中才有可能發生，因為在他印象中只有《冰與火之歌：權力遊戲》那種就是古裝劇或是宮廷劇才會有的橋段。由於自己沒有下跪的經驗，拍攝時大家在旁邊看的時候都會一直問：「你膝蓋還好嗎？」
而這次和「花系列」3位老戲骨林煒、湯志偉及沈孟生合作，被問對他們可有什麼印象？張立昂笑說因為小學畢業就離開台灣，沒有看過花系列，後來有上網去看看，去了解當年為何風靡台灣，這麼受歡迎，「我覺得很榮幸可以跟這些前輩學習，因為其實他們都很照顧我，特別是在看我演戲的時候。」像湯志偉就會說：「立昂，你的嘴巴可不可以講話更清楚一點？」然後就教張立昂一些他講話的方式。
由於張立昂和湯志偉、林煒都是第二次合作，每次看他們演戲很過癮，像林煒他第一天到拍戲現場演出時，就是很有氣場，然後劇情拍到他在罵張立昂，就像被真的爸爸罵一樣，會入戲到有那種叛逆的心情。此外，張立昂後來跟湯志偉認識久了之後，發現他們有滿多共同興趣，「因為他在開創元宇宙的東西，跟我自己有在鑽研科技產業也很有相關性，就聊得很開心。」