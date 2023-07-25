祥豐營區遷址？蔡適應籲市府儘速提方案「願協助溝通」
基隆陸軍六軍團第三支部祥豐營區昨日下午發生彈藥爆炸意外，也讓地方人心惶惶，有部分居民期盼祥豐營區能夠遷移。對此立委蔡適應今（25）日表示，自己能夠理解居民疑慮，也向相關單位詢問搬遷規定，若基隆市府認為有搬遷需求，可依循「國軍營區設施拆遷處理原則」處理，雖作業過程繁複，但若市府有需要，他願意協助協調工作。
記者陳威叡／台北報導
對於祥豐營區發生迫擊砲彈意外爆炸，蔡適應已於昨日第一時間前往醫院探視傷者，並請軍方和院方給予最妥善的照護。關於意外發生原因，國防部和基隆地檢署已經展開調查，由於本周適逢漢光演習，同仁們較平常辛苦也很疲憊，他提醒國軍務必以最謹慎的心態、遵照所有SOP進行行動，以維護部隊安全。
另關於祥豐營區遷址一事，蔡適應說，營區從日本時代就存在至今，長期作為彈庫使用，但並不是整個營區都是彈庫，由於營區呈細長狀，靠近祥豐街側的設施都是生活空間，彈藥儲存設施位置相當深入營區內部。意外發生後他立即聯繫陸軍，了解彈藥儲存符合安全規範，不過能跟理解居民疑慮，因此也向有關單位詢問搬遷規定。
蔡適應說明，若基隆市府評估後認為有搬遷需求，可以依全國適用的「國軍營區設施拆遷處理原則」，循其作業流程洽陸軍司令部、軍備局，這其中涉及市府要提供符合規定及需求土地，並編列代拆代建費用，待工程完工後始能辦理搬遷，過去自己就是在這樣程序下才成功爭取軍港遷移，作業相當繁複，若市府有需要，願協助協調工作。