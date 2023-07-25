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登革熱一直是南部夏季嚴重的傳染病，台灣也非首次對面此病媒蚊傳染疾病，早在 2015 年大流行後，台南、高雄都設有專責機構在監視蚊蟲密度，新冠疫情嚴峻期間登革疫情幾乎消失，但國家蚊媒防治研究中心首席防疫顧問陳錦生坦言：「最近因為雨季加上高溫，以及疫情解封後，國際旅遊熱絡，病毒入侵的機會大增，使登革熱疫情加溫。」
登革熱共有四型病毒，目前整個東南亞地區四型病毒皆有，由於登革熱不像其他傳染疾病得過其中一個型別後，未來再感染反加重症狀，這也是疫苗至今研發時面臨的困境。
在台南、雲林、高雄、台中、屏東都陸續出現登革熱個案，且社區中已經檢出第一型以及第二型的登革熱病毒。陳錦生分析：「今年台南流行第一型（泰國株），雲林也是第一型病毒（印尼株），但高雄發現有第二型病毒，隨著旅遊業蓬勃發展，各種型別都有可能入侵。」
埃及斑蚊在室內也容易滋生！北部也可能有局部疫情
雖然施打疫苗是對抗傳染病擴散最有效的手段，但全球僅墨西哥、菲律賓及新加坡等高度疫情流行國家核准疫苗上市。溫在弘指出：「在台灣目前阻斷傳播的實務措施，仍以降低病媒蚊密度，避免病媒蚊叮咬為主。」
但讓登革熱難以滅絕的原因是其主要病媒蚊「埃及斑蚊」，埃及斑蚊分佈在台灣南部地區，生態棲息跟人類居住環境特性的關係非常密切。幼蟲只要有乾淨積水環境，例如居家的潮濕浴室或花盆容器、甚至陰暗的地下室等，都很容易在室內環境開始孳生。
另一種登革熱病媒蚊「白線斑蚊」，普遍分布於台灣全島的平地或較低海拔的山區，因此只要台灣在任何一處出現確定病例，都也可能會造成「局部流行」，例如 2018 年在台中與新北市也都曾出現登革熱局部群聚的本土疫情。
溫在弘提到關鍵：「再加上都市人口移動的複雜性，一旦出現境外移入的病例，很容易透過病媒蚊叮咬造成本土疫情的擴散。」
缺乏藥物、疫苗下！專家籲：避免「重複感染」
由於病媒蚊一旦帶有病毒就終身帶毒，隨著今年天氣炎熱，外界很擔心登革熱疫情會不會也擴展到北部？陳錦生認為：「埃及斑蚊目前只分布在嘉義以南，溫度雖然是原因之一，但在夏天北部氣溫有時不遜於南部，埃及斑蚊亦未曾在北部發現，可見溫度不是唯一原因。而白線斑蚊雖是次要病媒蚊，卻分布於全島。因此北部、中部偶有登革熱發生。」
北部偶有登革熱的疫情，原因與南部一樣，有境外帶原者將病毒帶入，由白線斑蚊傳播，並非隨埃及斑蚊北漂而來。陳錦生認為：「除非中部發現埃及斑蚊分布，否則北漂一說尚無明確證據。」
目前登革熱並無有效的治療藥物，也無有效的疫苗，唯一的防治方法是消滅埃及斑蚊和白線斑蚊，切斷其傳染途徑，因此緊急防治時，最有效的方法是利用殺蟲劑殺滅蚊蟲。
在缺乏有效疫苗與藥物的情況下，專家提醒最重要得避免「重複感染」，減少病媒蚊滋生環境，避免被叮咬的風險。溫在弘呼籲：「得將病媒蚊潛在孳生風險納入都市設計的考量，例如：規範建築體的屋頂與立體面的排水設備、雨水下水道的排水設計等，雖然已開發的都市地區不易大規模重建建築，強化都市居住環境的防疫韌性，也是值得進一步思考的方向。」
參考資料：台灣科技媒體中心
諮詢專家：國立台灣大學地理環境資源學系教授溫在弘
諮詢專家：國家蚊媒防治研究中心首席防疫顧問陳錦生
文、王芊淩／圖、巫郡俊
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 登革熱疫苗為什麼不能核准上市？疫情是否北移專家透露這是關鍵