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女足世界盃／Bolden關鍵頭錘建功　菲律賓小組賽爆冷擊敗紐西蘭

▲菲律賓前鋒Sarina Bolden在上半場打進關鍵進球，一箭定江山，終場以1:0取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓前鋒Sarina Bolden在上半場打進關鍵進球，一箭定江山，終場以1:0取勝。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者練宗翰/綜合報導

2023國際足總女子世界盃(FIFA Women's World Cup) 今(25日)小組賽第二輪A組第一場，由地主對紐西蘭出戰菲律賓。紐西蘭在第一輪擊敗實力較強的挪威，今天面對實力較弱的菲律賓，卻被菲律賓靠著前鋒Sarina Bolden在上半場的進球，一箭定江山，終場以0:1爆冷落敗。

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原本擊敗挪威的紐西蘭，在今天面對實力較弱的菲律賓屬於贏面比較大的一方，沒想到在上半場第24分鐘菲律賓把握一次自由球進攻，Bolden一記頭錘將球頂入。雖然紐西蘭門將Victoria Esson有成功碰到球，但因為重心不穩，無法成功將求救出，菲律賓以1:0領先紐西蘭。

比賽來到下半場，紐西蘭全體搶攻，利用全場高壓逼搶不斷奪回球權，全力朝菲律賓球門進攻。在第57分鐘，紐西蘭利用一次角球機會，Hannah Wilkinson成功搶得頭球，只可惜球朝求門上方稍稍飛出。

比賽第64分鐘，紐西蘭利用一次快速反擊，下半場替補上來的Olivia Chance漂亮的穿透橫傳，傳到Jacqui Hand腳下形成半單刀，可惜最後球打在左側門柱沒能入球，「護國神柱」的發威也讓菲律賓僥倖逃過一劫。

第68分鐘紐西蘭終於等來了進球，Wilkinson出色的跑位在前場拿球後傳中，由Jacqui Hand頭錘頂入將比分追平。不過幸運女神似乎不站在紐西蘭這邊，Jacqui Hand的這粒進球經過VAR判定，由於Wilkinson在跑位接球時，肩膀以幾乎只超過1公分的距離越位，進球無效，菲律賓又再一次脫險。

最終菲律賓靠著門將Olivia McDaniel再最後補時階段的精采撲救力保不失，成功以1:0擊敗紐西蘭，拿到隊史以來在世界盃上的第一顆進球跟第一場勝利。

紐西蘭將在台灣時間7月30日下午3點對戰瑞士，如最終紐西蘭不敵瑞士，就要面臨淘汰，而菲律賓將在同一天、同樣時段出戰挪威，爭取晉級希望。
 

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