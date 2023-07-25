女足世界盃／Bolden關鍵頭錘建功　菲律賓小組賽爆冷擊敗紐西蘭

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比賽來到下半場，紐西蘭全體搶攻，利用全場高壓逼搶不斷奪回球權，全力朝菲律賓球門進攻。在第57分鐘，紐西蘭利用一次角球機會，Hannah Wilkinson成功搶得頭球，只可惜球朝求門上方稍稍飛出。
比賽第64分鐘，紐西蘭利用一次快速反擊，下半場替補上來的Olivia Chance漂亮的穿透橫傳，傳到Jacqui Hand腳下形成半單刀，可惜最後球打在左側門柱沒能入球，「護國神柱」的發威也讓菲律賓僥倖逃過一劫。
第68分鐘紐西蘭終於等來了進球，Wilkinson出色的跑位在前場拿球後傳中，由Jacqui Hand頭錘頂入將比分追平。不過幸運女神似乎不站在紐西蘭這邊，Jacqui Hand的這粒進球經過VAR判定，由於Wilkinson在跑位接球時，肩膀以幾乎只超過1公分的距離越位，進球無效，菲律賓又再一次脫險。
最終菲律賓靠著門將Olivia McDaniel再最後補時階段的精采撲救力保不失，成功以1:0擊敗紐西蘭，拿到隊史以來在世界盃上的第一顆進球跟第一場勝利。
紐西蘭將在台灣時間7月30日下午3點對戰瑞士，如最終紐西蘭不敵瑞士，就要面臨淘汰，而菲律賓將在同一天、同樣時段出戰挪威，爭取晉級希望。