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坐下每 30 分鐘，起身散步 5 分鐘可以減少 5 大風險
一項新研究在今年年初由紐約哥倫比亞大學進行，並發表在美國運動醫學學院的《運動與運動科學醫學》期刊上。該研究指出，在每天工作期間定期進行短暫的運動可能足以抵消久坐生活方式對健康的影響。具體而言，研究人員發現每 30 分鐘散步 5 分鐘可以抵消長時間坐著帶來的影響。
減少久坐的生活方式，降低 5 大風險：
- 心血管疾病
- 糖尿病
- 高血壓
- 肥胖
- 荷爾蒙相關的癌症 ：攝護腺癌、乳癌、子宮內膜癌、甲狀腺癌等
你知道嗎？短暫的運動可以抵消久坐行為，還能降低血糖和血壓
在哥倫比亞大學的這項研究中，11 名參與者到實驗室進行了 8 小時的久坐實驗。研究人員發現，每 30 分鐘坐著後散步 5 分鐘可以降低參與者的血糖和血壓水平，甚至研究團隊還發現，每半小時散步 5 分鐘可以使進食後血糖飆升減少 58%。
減少久坐，增加活動促進健康
研究人員注意到，與完全不散步相比，在所有的散步介入措施中，參與者的疲勞感減少，情緒改善。迪亞茲博士表示：「與整天坐著相比，每半小時進行 5 分鐘的輕鬆散步可以減少疲勞感，改善情緒。因此，除了改善身體健康外，定期散步打破久坐的時間會使您情緒更好，感覺更有活力。」
如果無法進行足夠的運動，至少應該進行輕度身體活動，而不是完全不進行身體活動，因為即使是輕度身體活動，儘管不夠，但仍能獲得健康益處；他們應該在情況允許的情況下進一步嘗試增加身體活動水平。
文／蔡沛岑、圖／楊紹楚
Sedentary Lifestyle: Overview of Updated Evidence of Potential Health Risks
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 別再長時間久坐了！研究發現：每 30 分鐘起身 5 分鐘散步，有助於調節血壓和血糖