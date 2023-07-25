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以肝癌為例，台大醫院指出，除傳統手術切除治療外，近年「精準微創介入診斷治療」備受關注，以傷口小、恢復快、低侵入性的診斷與治療為特色，可極大程度地維持患者的生活品質，且對於早期肝癌的患者，結合動脈栓塞（Trans-Arterial Embolization, TAE）和射頻電燒（Radiofrequency ablation），治療的成功率可達90%。
此外，精準微創介入診療中心團隊近期發表論文指出，結合精準微創技術治療肝癌，與單純電燒相比，採微創介入復發率低於5%，尤其是針對超音波下難以觀察到的腫瘤（例如橫膈下腫瘤），目前的治療效果與手術相當，卻能大幅提升患者的生活品質。
台大醫院指出，精準微創介入診療中心，打造全新的軟硬體設備，提供更舒適的環境，同時簡化制度和流程，從門診報到到介入診療，再到手術後觀察，所有流程都在同一區域內進行，以提供「一站式的服務」，縮減了人員移動時間，也能隨時觀察治療病患，降低其併發症風險。
文／林志怡 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 診療到手術一站全搞定！台大醫院設精準微創中心