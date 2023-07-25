賈伯斯「神經內分泌瘤」治療新法　PRRT精準殲滅癌細胞、副作用小

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神經內分泌腫瘤好發50歲以上男性 PRRT療法精準殲滅癌細胞高雄醫學大學附設中和紀念醫院吳文正副院長表示，根據國家衛生研究院統計資料，每10萬人約有3人罹患神經內分泌腫瘤，男性比較多，好發於50歲以上族群，多數出現在胰臟或小腸等腸胃道器官，但也可能在肺臟、胃部、結直腸等其他部位。
而PRRT療法是一種創新的癌症治療方式，主要利用放射性藥物，通過肽體靶向，將放射性物質直接引導至癌細胞，進而達到殺滅癌細胞的目的。這一方法精準有效，且對正常組織的影響相對較小，獲得多個國家的認可，應用於臨床治療。
制定完好治療計劃 治療前中後詳盡衛教高醫胃腸內科主任吳宜珍表示，在治療前一天，由病房護理人員和輻射防護專業人員向病人詳細衛教，並帶領病人進入輻射防護病房，模擬整個治療過程，同時，教導病人學習並熟悉各種可能需要獨立操作的情境，例如與病房聯絡、自行移除心電圖監視器導線、推動點滴架到廁所、使用嘔吐袋以及處理排泄物等；治療當天，病人從單人病房轉移到輻射防護病房，單次治療時間約4小時；治療結束後，由核醫科人員進行輻射量測，確認病人符合外釋標準後方能返回原病房。
完整療程要4次、每次間隔2個月 減少其他組織傷害高醫核子醫學部張晉銓主任表示，一個完整的PRRT療程要治療4次，每次治療間隔2個月。治療原理是把帶有放射性的藥物(好比一顆特定的棒球)，丟到表現肽受體的腫瘤細胞上(好比捕手手套)。當捕手手套接到了帶有輻射的棒球，可以將輻射能量導入腫瘤細胞，達到摧毀腫瘤的目的，又好像巡弋飛彈一樣，精準結合在腫瘤上，同時減少身體其他器官過多的傷害。治療過程中同仁和病友都嚴格遵守輻射防護，治療結束後完善的照護和監測，再再展現醫療專業和照護的謹慎態度。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58608
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