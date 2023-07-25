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賈伯斯「神經內分泌瘤」治療新法　PRRT精準殲滅癌細胞、副作用小

賈伯斯「神經內分泌瘤」治療新法　PRRT精準殲滅癌細胞、副作用小
賈伯斯「神經內分泌瘤」治療新法　PRRT精準殲滅癌細胞、副作用小

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】蘋果創辦人賈伯斯罹患胰臟的神經內分泌腫瘤而過世，讓大家才開始注意到這個疾病。目前有更新的治療方式肽受體-放射性核素治療（簡稱PRRT），高雄醫學大學附設中和紀念醫院自2021年11月25日起至今，已成功完成了16人次神經內分泌瘤病人的肽受體-放射性核素治療（PRRT），並取得了卓越的治療效果。

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神經內分泌腫瘤好發50歲以上男性　PRRT療法精準殲滅癌細胞

高雄醫學大學附設中和紀念醫院吳文正副院長表示，根據國家衛生研究院統計資料，每10萬人約有3人罹患神經內分泌腫瘤，男性比較多，好發於50歲以上族群，多數出現在胰臟或小腸等腸胃道器官，但也可能在肺臟、胃部、結直腸等其他部位。　

而PRRT療法是一種創新的癌症治療方式，主要利用放射性藥物，通過肽體靶向，將放射性物質直接引導至癌細胞，進而達到殺滅癌細胞的目的。這一方法精準有效，且對正常組織的影響相對較小，獲得多個國家的認可，應用於臨床治療。

制定完好治療計劃　治療前中後詳盡衛教

高醫胃腸內科主任吳宜珍表示，在治療前一天，由病房護理人員和輻射防護專業人員向病人詳細衛教，並帶領病人進入輻射防護病房，模擬整個治療過程，同時，教導病人學習並熟悉各種可能需要獨立操作的情境，例如與病房聯絡、自行移除心電圖監視器導線、推動點滴架到廁所、使用嘔吐袋以及處理排泄物等；治療當天，病人從單人病房轉移到輻射防護病房，單次治療時間約4小時；治療結束後，由核醫科人員進行輻射量測，確認病人符合外釋標準後方能返回原病房。

完整療程要4次、每次間隔2個月　減少其他組織傷害

高醫核子醫學部張晉銓主任表示，一個完整的PRRT療程要治療4次，每次治療間隔2個月。治療原理是把帶有放射性的藥物(好比一顆特定的棒球)，丟到表現肽受體的腫瘤細胞上(好比捕手手套)。當捕手手套接到了帶有輻射的棒球，可以將輻射能量導入腫瘤細胞，達到摧毀腫瘤的目的，又好像巡弋飛彈一樣，精準結合在腫瘤上，同時減少身體其他器官過多的傷害。治療過程中同仁和病友都嚴格遵守輻射防護，治療結束後完善的照護和監測，再再展現醫療專業和照護的謹慎態度。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58608

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