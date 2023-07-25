登革熱今年首例死亡個案！　台南40多歲女發病5天後病逝

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上週本土登革熱＋206 台南疫情未減根據疾管署統計，國內上週（2023年7月18日至7月24日）新增206例登革熱本土病例，新增個案居住地為臺南市（163例）、雲林縣（40例）及高雄市（3例）。
臺南市上週新增病例主要還是以永康區（75例）、東區（43例）、仁德區（25例）為多，其餘病例則為安南區11例、北區3例、南區2例、關廟區、歸仁區、善化區及新化區各1例。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，病例依然有逐漸往外擴的趨勢，而且仍有感染源還待釐清的情形。
至於，雲林縣主要還是以古坑鄉（37例）為多，其餘為斗六市2例及虎尾鎮1例；高雄市則為前鎮區、路竹區及苓雅區各1例。
今年首例登革熱死亡 醫師籲「這些」族群應注意此外，上週更新增1例登革熱死亡個案，同時也是今（2023）年首例本土登革熱死亡個案。此個案為臺南市40多歲女性，7月16日出現發燒症狀，經過2天後症狀未改善，高燒超過40℃症狀持續且意識狀態逐漸變差，於7月18日就醫住院治療，並經醫院通報檢驗後確診。
林詠青醫師表示，就醫治療後發現這名個案已有嗜睡、躁動等登革熱警示徵兆，在住院期間仍持續發燒，而且有癲癇症狀，另外也診斷有熱衰竭、休克情形，後來數次發生心跳停止的狀況，最後在7月21日（發病後5天）因多重器官衰竭而不幸過世。
根據疾管署資料顯示，今年登革熱病例中有42%為60歲以上的長者，較往年高而且目前社區同時有第一型、第二型登革病毒。林詠青醫師提醒，曾感染過登革熱後來又感染其他型別的登革病毒會造成較高的重症、死亡風險，民眾應注意個人防蚊措施，也要清除孳生源避免登革熱持續擴散。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58681
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