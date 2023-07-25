怎麼教出酒駕兒？國民法官好奇提問　北院訂28日宣判

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王母表示，兒子出生就被診斷膽道閉鎖，醫生說只有1/3的人能幸運長大，他從小就很照顧自己身體，平時注重飲食，也從不喝酒，沒想到卻被酒駕撞死；兒子驟逝對她家造成重大衝擊。
王母認為，如果李佳修肇事後不脫序，儘速將兒子送醫或許還有救，她從都到尾沒感受到李的誠意，還辯稱是她兒子變換車道害他煞車不及，「避重就輕又對我二度傷害」。
之後，法院傳喚李佳修母親黃婦出庭。李母說，李被羈押後，她第一時間就到王男靈堂上香，給予王母20萬元，後續也有致電關心王母2次，強調會盡力彌補。
檢方提示，李佳修未成年時交通違規13次，成年後有25次，在校期間警告小過不斷、高中輟學等背景資訊。
國民法官對黃婦如何教育孩子多次提問，包括：小孩多次被記過難道不知情嗎？交通違規的次數知情嗎？有無叫他去考駕照？為何他沒去考？連職業法官都追問，他罰單金額加起來大概16萬，誰付？
對於法官及國民法官的提問，李母幾乎都不太清楚，只說她以前工作忙，和兒子互動較少，強調她是「愛的教育」，不會禁止什麼事不能做，而且說了李也不見得會聽。
有國民法官質疑李母好像完全不了解兒子？李母則稱，他都報喜不報憂。
公訴檢察官告訴國民法官，酒測值0.15要罰3萬，超過0.25要上銬去地檢署的籠子；酒駕致死法定刑度在3年以上、10年以下，李駕照被吊銷仍持續開車，案發前有21次交通違規罰單，李男「不在乎」、任意而為的態度，導致死者與家人天人永隔，建請法官上修量處7年6月至9年。
李佳修辯護律師主張，李男應是自首，因工作才應酬喝酒，雖有多次違規及恐嚇案底，但非十惡不赦，犯後有悔意，願意賠償，希望輕判，早日回歸社會賠償以彌補過失，請求量處5年至6年。
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