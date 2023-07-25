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因腦中風、失智症及其他腦神經疾病而引發肢體或心智功能受損的族群，失能風險的比例不容小覷，而失能衍生的無法繼續工作、長期臥病及照護問題亦是當前國家社會危機之一。
台北榮民總醫院腦中風加護主任鍾芷萍說明，腦中風是腦神經疾病當中造成失能與死亡人數最多的疾病，且目前位居國人十大死因第五位，其中受到腦中風年輕化影響，許多青壯年更被迫中斷工作。
當中風初發生後一個月，有 6 至 8 成的患者可能無法生活自理、需仰賴他人照顧，半年後也仍有 5 成患者存在失能危機，希望透過完善的物理治療、職能治療及語言治療等復健選擇，達到預防及恢復的效果。
失能最大主因與腦神經疾病有關
衛福部 2021 年統計，全台失能人口已達 120 萬人，其中高達 62.8 %為後天疾病所致，林永煬指出，這些後天疾病當中，又以腦神經疾病為大宗，與心智及肢體運動失能有極大的關聯性。
除了高齡者常見的失智症、帕金森氏症之外，腦中風、腦外傷、癲癇及免疫性腦神經疾病，皆可能引發失能情形，影響層面遍及肢體、語言、心智、感官，以及情緒管理等能力喪失。
把握黃金復健期 9 成能恢復功能
台北榮民總醫院職能治療師李昀珊及許庭嘉與分享，復健不只是在訓練肢體的力量，事實上也同時在刺激大腦神經迴路及練習大腦與肢體之間的連結度。
中風後壞死的腦神經細胞雖然是不可逆的，但周圍的神經細胞卻能在經過刺激或適當訓練後，產生新的突觸與其他神經連結，進而取代原先壞死的腦細胞功能，形成新的運作機能。
因此，只要透過積極主動的運動及完善的職能治療評估，在腦中風 6 個月內的黃金復健期間內加以刺激、練習， 9 成以上的病友皆可達到最佳的神經功能恢復狀態，輕度失能者更有望縮短至 2 個月。
圖、文／謝承恩
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 腦中風是失能與死亡數最多疾病！醫提醒「逆轉臥床人生」把握復健黃金期