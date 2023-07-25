備戰颱風！家事達人揭防颱物品清單

杜蘇芮颱風來勢洶洶，中央氣象局昨日晚間發布海上警報，今（25）日已發布「陸上警報」，提醒民眾務必做好防颱準備，並配合中央與地政府各項防颱措施。家事達人486先生指出，颱風不僅帶來豪大雨，還可能造成停水、停電、漏水、淹水和家具物品損毀，事先做好準備就能減少颱風來襲對生活的影響和不便。
記者陳美嘉／高雄報導
台灣地震、颱風多，容易帶來複合型災害，家中應常備「緊急避難包」並且全家人都要知道放置地點。應急物資也要記得定期檢查。486先生建議，緊急避難包內應準備手電筒、行動電源、充電線、防災收音機、藥品、乾糧和礦泉水。注意藥品、乾糧有效期限以及行動電源是否電力充足，防災收音機可挑選支援手搖發電的款式。
颱風容易影響供電，486先生建議家中抽屜、床頭櫃和玄關各處可準備多支手電筒。另推薦充電式的節能燈具，具備免插電又方便移動的優點，不僅日常使用便利更可做為緊急照明。此外，避免家中停電時感到又悶又熱，充電式風扇也逐漸成為主流。
颱風來臨前加固門窗和清理排水溝可減少家中淹水的情況發生。如果遇大雨時室內容易漏水，電器擺放位置應盡量遠離牆壁並建議將插頭拔起。積水容易夾帶髒污和異物，一般濕拖吸塵器無法處理，建議使用洗地機可同時解決地面髒水和髒汙。
此外， 颱風天注意自身安全，減少非必要外出，也要確保不斷糧。可預先儲備冷凍食品、加熱即食品、罐頭、泡麵和餅乾，保久乳也是不少民眾的選擇之一。