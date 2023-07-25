(國泰)拔牙後齒槽窩骨質會快速流失！　了解「齒槽骨保存術」避免影響牙齒重建

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現代口腔醫學常見手術 齒槽骨保存術是什麼呢？齒槽骨保存術是現代口腔醫學中常見的手術，受到口腔醫學領域的高度關注和 廣泛應用。李嘉鐸醫師表示，所謂的「齒槽骨保存術」就是將牙齒周圍受損的組織清除後，立刻進行骨組織或軟組織移植以保護周圍組織，這樣在日後重建有莫大的助益。
李嘉鐸醫師說明，使用骨粉佔據拔牙窩洞，可以穩定空間，避免牙齒位移、防止率先長出的軟組織佔據骨頭生長空間，或是因空間提早坍塌影響骨頭生長，藉以保留齒槽脊的體積。
齒槽骨保存術益處多 可強化植牙基礎、保護傷口此外，運用人工骨粉、自體骨、膠原蛋白、再生膜等生物材料，也可以誘導骨頭再生。李嘉鐸醫師表示，這不僅能強化日後植牙的基礎，也可增加美觀，而且齒槽骨保存術能提供傷口良好的癒合環境，填補拔牙窩洞後可形成屏障，預防細菌、食物等進入傷口導致發炎，藉以保護傷口、止血、加速癒合。
齒槽骨保存術能帶來許多的益處，不過李嘉鐸醫師提醒，齒槽骨保存術是一種需要專業訓練和豐富經驗的手術，因此在進行手術之前，患者一定要諮詢專業的口腔醫生，了解手術風險和效果，從而找到最適當的治療方法。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/264-1-6.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58605
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