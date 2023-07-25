旅遊熱潮再現　業者：領隊與導遊工作不同　重視專業玩的更盡興

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網友紛紛留言表示「有領隊執照不代表會帶團」、「12萬/人可以跟到中上的團了」、「會自助不代表會帶團」、「專業的事還是交給專業的人，至少有人可以罵」、「不想讓旅行社賺就要自己承擔風險」、「有高齡就應該跟團了」、「你需要的是導遊不是領隊」、「跟部落客買行程的風險都是事後才知道痛」、「導遊跟領隊的工作性質不一樣」、「會帶團的都不一定有職業道德了」。
擁有豐富執業經驗並且挺過疫情的高雄昀峰旅遊的負責人韓旭軒表示，歐洲10天橫跨荷比盧要做到深度旅遊並不容易，應該要把團的定位拉出並且縮小範圍選出某一特定領域或者區域才能做，就例如「歷史深度旅遊10天荷比盧」，那麼省略大山大水只走歷史景點，或者「深度旅遊比利時10天」，範圍侷限在比利時，針對這個區域的山水江河、歷史文化、風景名勝、大街小巷等，這樣才能真正做到所謂「深度旅遊」。
「專業領隊的現場判斷決定整團的氛圍！」韓旭軒指出，走路緩慢的長者需要陪同等候、房間安排離大門口或者電梯近一點、怕吵的團員安排後面的房間、特殊飲食的禁忌與餐廳的協調等，這些都是基本的領隊訓練內容，另外「領隊與導遊負責的工作範圍並不相同」。
高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢博士，曾擔該校國際長並拜訪過40多個國家，擁有豐富旅遊經驗。他認為，此次事件的主要內文當中多以情緒性抱怨為主，真實的情況外人並不清楚與了解。依照國人對網路的依賴程度，上網爆料幾乎成為第一反應，網友們還是需要回歸理性、尋求正當途徑解決才是正確的態度，並且國人也應該加強重視「專業」的觀念，才能避免導致遺憾重複發生。