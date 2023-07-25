不想一輩子關在家　3種方案化解上下樓梯與交通問題！

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一、爬梯機、樓梯升降椅如何選擇？爬梯機、樓梯升降椅款式多，首先評估自己或使用者的具體需求，了解使用者的身體狀況、行動能力和需求程度，以確定爬梯機和樓梯升降椅的適用範圍，並確保所選擇的爬梯機和樓梯升降椅具有良好的安全功能並符合品質標準，例如穩固的結構、防滑材料和安全帶等。
選擇時需要專業評估服務協助安全與聰明選擇，獲得詳細的產品信息和專業建議，也可詢問使用者的喜用經驗，能夠幫助選擇最適合的爬梯機和樓梯升降椅。
不同的樓梯空間和階梯形式、尺寸都是選擇爬梯機與樓梯升降椅需要考量的要素，例如一些爬梯機具有適應不同樓梯形狀的功能，或樓梯升降椅是否具備遙控器、調整座椅高度等功能。同時，確保所選擇的設備在使用場所有足夠的空間，事先測量樓梯寬度或升降椅的尺寸，以確定設備可以順利裝載於使用環境。
此外，使用便捷性也是考量之一，選擇易於操作和使用的爬梯機和樓梯升降椅，例如控制面板的規劃、按鍵的易操作性，以及調整座椅或扶手的便利性，都會影響使用者的舒適度與方便度。
二、汽機車改裝、租用／購置福祉車，各種產品設計和服務平台，讓交通無礙不是夢。首先評估失能家人的具體需求，了解失能者的行動能力、身體狀況和特殊需求，是否需要輪椅使用空間、行動輔助設備或上下車的輔助設施等，來選擇適合的車輛。
確保所選車輛具有適應性和便利性，能夠滿足失能家人的特殊需求，例如一些租車公司提供特殊配置的無障礙車輛，配備有輪椅升降機或可調式座椅等。也要確保所選車輛具有良好的安全性，適合殘障人士使用的輔助設施例如手把、附腳踏板或方便進出的車門，以及必要的安全設備。
選擇有良好口碑和專業服務的租車公司，詢問他們是否提供24小時技術支援和客戶服務，以便有突發狀況時可以解決。無論是購置或租賃，當確定選所車輛後，務必詳細了解租賃期限、租金和保險責任，並確認是否需要額外的保險。此外，若需要特殊配置的無障礙車輛，建議提前預訂，這樣可以確保有車可提供失能家人外出。最後建議與專業人士、相關機構或組織合作，以獲得更詳細和專業的建議。
三、各縣市政府有各式補助與服務喔！爬梯機、樓梯升降椅費用動輒十幾萬甚至幾十萬，讓人卻步。民眾可多利用政府補助，這些福利措施能減輕家庭的經濟負擔，付款方式甚至可以分期付款來降低付款壓力；符合資格的殘障人士也可以申請補助金用於租購福祉車或支付租賃費用。民眾可查詢當地政府相關部門的最新公告，或與社福機構、相關非營利組織聯繫，以瞭解最新的補助資訊、流程和申請方式。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58576
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