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NBA／Bronny心臟驟停！救護車和警車皆出動　TMZ：情況為三級警報

▲「詹皇之子」Bronny James昨日在南加州大學隊內訓練時在球場上突然倒地，心臟驟停。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇之子」Bronny James昨日在南加州大學隊內訓練時在球場上突然倒地，心臟驟停。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，洛杉磯湖人超級球星「詹皇」LeBron James的兒子Bronny昨日在南加州大學隊內訓練時，在球場上突然倒地、心臟驟停，所幸送醫後情況已經穩地，多名NBA球星也為他祈福。

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知情人士透露，在當地時間周一上午9時26分，南加州大學的蓋倫中心撥出了一通急救電話，隨後失去意識的Bronny被救護車送往醫院，在進入重症監護室治療後，他目前情況已恢復穩定。

其團隊發出的具體聲明如下：「昨天Broony在訓練時一度心臟驟停，醫護人員立即對其進行治療並送往醫院。目前他的情況已恢復穩定，並已離開重症監護室。我們希望大家對於James家庭事宜和隱私保持尊重，我們會第一時間更新最新的消息。」James及其妻也對南加州大學的醫護及體育部門工作人員所做出的貢獻表達真摯的感謝。

而八卦媒體TMZ則稱，那是一次「三級警報」，也就是救護車和警車同時出動，這表示緊急情況的嚴重性。多名NBA退役和現役的球星也為其祈禱，包括魔術強森和Jayson Tatum都發文希望這位未來之星平安無事。

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