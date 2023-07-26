觀光工廠擴大營運！藥廠「健康文化館」落成　提供課程、DIY推廣健康知識

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健康文化館寓教於樂 民眾可體驗課程、DIY2010年醫藥生技公司在新竹縣湖口鄉成立第一座觀光工廠，希望透過累積多年的製藥知識，讓參觀遊客透過寓教於樂的方式，更瞭解台灣製藥產業、健康知識、預防保健的重要性，而後又決定擴大營運，耗時2年鳳山工業區的健康文化館終於落成開幕。
新館館內約有1千坪的舒適空間，是原館的3倍之多，也可容納更多遊客同時參觀。館內將提供製藥產業的知識性課程，也能讓遊客親自DIY防蚊液、乾洗手等健康保健相關產品，遊客們既可以了解醫藥產業原料的功用與特性，又可以擁有實驗室調和藥物的體驗，不管是大人或小孩都能收穫滿滿。
小遊戲推廣健康知識 培養預防保健觀念此外，館內還有簡單的小遊戲可以讓民眾了解健康知識以及自己的健康狀況，像是「眼力測試」透過辨識顏色深淺差異的小遊戲，能讓民眾了解自己的眼睛健康，也可從中發現自己或許需要改變生活習慣避免用眼過度，或是額外補充營養品等，更加重視預防保健、健康促進。
▲圖／衛福部食藥署署長吳秀梅體驗眼力測試
食藥署署長吳秀梅提到，健康一定要有正確的觀念，在政策推動時也會期待民眾有正確的健康觀念，而健康文化館的成立相信對此有些幫助，可以傳遞好的觀念並將正確的健康觀念加以推廣，不論是大朋友或小朋友都能因此而獲得健康觀念。
生技產業共有製藥、醫療器材等6大領域，董事長蘇東茂領導的醫藥生技公司積極投入「健康福祉」領域，藥廠為PIC／S GMP（Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme的簡稱），同時有動物用藥GMP、醫療器材GMP、化妝品GMP，將來也將申請國內保健食品GMP認證。
董事長蘇東茂表示，過去台灣缺藥問題，藥廠也與衛福部食藥署等相關部門開會合作，積極致力於改善國民健康，未來將會有「5G」，5項GMP的品質認證，而現在健康文化館開幕，也期待能將營運推向另一個高峰。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58679
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