杜蘇芮颱風「海陸警齊發」！週三上午暴風圈觸陸　劇烈雨彈轟2天

急診搶命新政策！符合六條件到院前就能啟動「葉克膜」

急診搶命新政策！符合六條件到院前就能啟動「葉克膜」
急診搶命新政策！符合六條件到院前就能啟動「葉克膜」

Heho健康

急診第一線現場總是與死神拔河，醫師常有遺憾，想著如果患者早一點急救、早點送來醫院，可能成功救活的機會就更高，為了提升「到院前心跳停止」康復出院率，亞東醫院是全國第一家與新北消防局合作聯手，在患者還沒有到醫院前，經評估就可以啟動葉克膜團隊，縮短等待的時間，將有望提升患者存活率。

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞東醫院與消防合作！有效縮短等待時間

當患者失去心跳倒下去開始，每分每秒都是非常珍貴，過往都是等病人到醫院以後，再由急診醫師評估是否要啟動葉克膜，而如今將評估往前推動到院前，由專業救護人員進行，可有效縮短接上葉克膜的時間，至少從等待 30 分縮短到 16 分鐘。

縮短將近一半的時間，可能對患者癒後大大有改善，亞東醫院心臟血管外科主治醫師謝福謙解釋：「若 CPR 太久的時間再放上葉克膜，可能仍有不好結果，據統計 CPR 超過 60 分鐘存活率小於百分之一。」

亞東醫院急診醫學部主任蔡光超坦言：「急診醫師常感嘆『病人來太慢了』，從20年開始將急診技術往前推，急診可以 CPR 、院外也可以 CPR ；急診可以插管、院外也可以插管；急診可以給藥、院外也可以給藥，而最後一哩路就是能不能葉克膜。」



心肌梗塞仍是最常見使用葉克膜類別

如今亞東院與新北市消防局合作下，截止七月中為止，已成功啟動五位相似案例進行葉克膜放置，只要符合六大條件狀況時，就可以啟動院內葉克膜團隊：

  • 年齡 < 70 歲
  • 目擊病人倒地且有進行 CPR
  • 初始心率為心室纖維顫動(VF)或心室頻脈(VT)
  • 無臥床、癌症末期及其他不可逆之末期疾病
  • 預估報案後 40 分鐘內抵達醫院
  • 無明顯大出血
至於哪些狀況最常使用到葉克膜？亞東醫院急診外科主任孫仁堂說明：「常見是心室纖維顫動、心室頻脈表歉，最常見是『心肌梗塞』造成機會最高，病人最重要治療是 CPR 跟電擊，但當電擊 1-2 次都沒有辦法改善時，剩下來能做就是用葉克膜來去暫時取代心臟的功能。」

其實光新北市每年到院前心臟停止（OHCA）案件約有三千多件，通常可電擊的心律佔全部 15-20 %，若立即對 OHCA 患者進行 CPR 康復出院的機率約為 10%，如今成功讓葉克膜使用時間點往前移，在更多醫療人員與消防的合作下，能拯救更多患者性命。

及早啟動葉克膜團隊！患者預後大不同

荷蘭也做過相關研究，越早放置葉克膜對於患者能有更好的預後，只是啟動葉克膜作業需要多方醫療團隊的協助，除了急診團隊同時還有體外循環師、再搭配心臟外科團隊，現場至少需要 7-8 位醫護同心協力處理，及早啟動葉克膜多爭取十分鐘對患者預後大不同。

孫仁堂坦言：「不要小看短短十分鐘，一個心臟停止的病人若十分鐘什麼事都沒做，存活率機率是零，每一分鐘會下降 10%，若能爭取五到十分鐘對病患來講，往往都是影響關鍵。」

亞東醫院一年平均約有 130 名需要葉克膜協助的患者，但葉克膜屬於高端醫療技術也並非每間醫院都能提供相關技術，如今能將葉克膜評估提早到醫院前，著實在醫療政策上一個突破性的發展，有望嘉惠更多患者。

至於裝上葉克膜後多久需要拔除？謝福謙回應：「依據臨床經驗上大概落在 3-5 天，這段時間是最能夠脫離的時間，可能藉由支架就能解決他原有的問題，或是進行額外手術，裝葉克膜的時間並不會拉長超過 5 天應該就不太行。」

諮詢專家：亞東醫院急診醫學部主任蔡光超
諮詢專家：亞東醫院急診外科主任孫仁堂
諮詢專家：亞東醫院心臟血管外科主治醫師謝福謙

文、王芊淩／圖、巫郡俊

延伸閱讀：

心肌梗塞有保命口訣！「心痛喘、冒冷汗」 5 分鐘馬上就醫

動脈沒阻塞也可能心肌梗塞！醫師提醒大喜、大悲、大怒後 8 小時要注意心臟狀況

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 急診搶命新政策！符合六條件到院前就能啟動「葉克膜」

SMA成人患者30年來首獲治療機會　重拾未來信心與希望

觀光工廠擴大營運！藥廠「健康文化館」落成　提供課程、DIY推廣健康知識

不想一輩子關在家　3種方案化解上下樓梯與交通問題！

(國泰)拔牙後齒槽窩骨質會快速流失！　了解「齒槽骨保存術」避免影響牙齒重建

我是廣告 請繼續往下閱讀