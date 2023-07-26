我是廣告 請繼續往下閱讀
當患者失去心跳倒下去開始，每分每秒都是非常珍貴，過往都是等病人到醫院以後，再由急診醫師評估是否要啟動葉克膜，而如今將評估往前推動到院前，由專業救護人員進行，可有效縮短接上葉克膜的時間，至少從等待 30 分縮短到 16 分鐘。
縮短將近一半的時間，可能對患者癒後大大有改善，亞東醫院心臟血管外科主治醫師謝福謙解釋：「若 CPR 太久的時間再放上葉克膜，可能仍有不好結果，據統計 CPR 超過 60 分鐘存活率小於百分之一。」
亞東醫院急診醫學部主任蔡光超坦言：「急診醫師常感嘆『病人來太慢了』，從20年開始將急診技術往前推，急診可以 CPR 、院外也可以 CPR ；急診可以插管、院外也可以插管；急診可以給藥、院外也可以給藥，而最後一哩路就是能不能葉克膜。」
心肌梗塞仍是最常見使用葉克膜類別
如今亞東院與新北市消防局合作下，截止七月中為止，已成功啟動五位相似案例進行葉克膜放置，只要符合六大條件狀況時，就可以啟動院內葉克膜團隊：
- 年齡 < 70 歲
- 目擊病人倒地且有進行 CPR
- 初始心率為心室纖維顫動(VF)或心室頻脈(VT)
- 無臥床、癌症末期及其他不可逆之末期疾病
- 預估報案後 40 分鐘內抵達醫院
- 無明顯大出血
其實光新北市每年到院前心臟停止（OHCA）案件約有三千多件，通常可電擊的心律佔全部 15-20 %，若立即對 OHCA 患者進行 CPR 康復出院的機率約為 10%，如今成功讓葉克膜使用時間點往前移，在更多醫療人員與消防的合作下，能拯救更多患者性命。
及早啟動葉克膜團隊！患者預後大不同
荷蘭也做過相關研究，越早放置葉克膜對於患者能有更好的預後，只是啟動葉克膜作業需要多方醫療團隊的協助，除了急診團隊同時還有體外循環師、再搭配心臟外科團隊，現場至少需要 7-8 位醫護同心協力處理，及早啟動葉克膜多爭取十分鐘對患者預後大不同。
孫仁堂坦言：「不要小看短短十分鐘，一個心臟停止的病人若十分鐘什麼事都沒做，存活率機率是零，每一分鐘會下降 10%，若能爭取五到十分鐘對病患來講，往往都是影響關鍵。」
亞東醫院一年平均約有 130 名需要葉克膜協助的患者，但葉克膜屬於高端醫療技術也並非每間醫院都能提供相關技術，如今能將葉克膜評估提早到醫院前，著實在醫療政策上一個突破性的發展，有望嘉惠更多患者。
至於裝上葉克膜後多久需要拔除？謝福謙回應：「依據臨床經驗上大概落在 3-5 天，這段時間是最能夠脫離的時間，可能藉由支架就能解決他原有的問題，或是進行額外手術，裝葉克膜的時間並不會拉長超過 5 天應該就不太行。」
諮詢專家：亞東醫院急診醫學部主任蔡光超
諮詢專家：亞東醫院急診外科主任孫仁堂
諮詢專家：亞東醫院心臟血管外科主治醫師謝福謙
文、王芊淩／圖、巫郡俊
延伸閱讀：
心肌梗塞有保命口訣！「心痛喘、冒冷汗」 5 分鐘馬上就醫
動脈沒阻塞也可能心肌梗塞！醫師提醒大喜、大悲、大怒後 8 小時要注意心臟狀況
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 急診搶命新政策！符合六條件到院前就能啟動「葉克膜」