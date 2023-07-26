酸蔡英文「確診是不想勘災」 楊植斗道歉：不再拿別人健康作文章
總統蔡英文昨確診，不過台北市議員楊植斗卻在臉書質疑，颱風來襲蔡英文卻確診，只是不想勘災而已，讓綠營不滿，楊植斗原本不以為意，不過昨卻又在臉書改口致歉，他說，有前輩跟他說，即使是不喜歡蔡英文，也不該拿他的身體健康作文章，他向蔡英文致歉，之前發文時思慮不周，也保證以後不會再拿別人的身體健康作文章。
記者何哲欣／台北報導
楊植斗昨原本說，「颱風前夕，蔡英文驚傳確診，合理懷疑她只是不想去勘災而已。」引發綠營撻伐，藍營也有人認為此番發言不妥，但楊植斗仍說，「當初疫情肆虐時，蔡政府口罩快篩疫苗一樣都沒有，還呼籲大家打高端符水，當初確診的人過世了這麼多，蔡英文可曾道過歉？早不確診晚不確診，即將要嚴陣以待面對颱風時就確診，反正蔡英文不想勘災不食人間煙火也不是新聞了，合理懷疑一下也是剛好吧？」
前疫情指揮中心指揮官、衛福部次長王必勝留言區狠酸楊植斗「上次摔到頭沒有好嗎？」楊植斗也回應，「其實我並不介意大家拿我摔倒開玩笑，因為摔倒，讓我下定決心，要讓那幾天食不下嚥，不眠不休照顧我的女朋友，給她承諾要一起往前走。後來在選前她成為了我的太太，所以我感謝那場意外讓我知道，什麼才是人生的珍視。」
不過楊植斗昨晚態度急轉直下，在臉書鄭重向蔡英文道歉。總統府今天上午也說，蔡英文確診後身體恢復狀況良好，今年不會缺席漢光演習。