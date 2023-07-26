1979年來最具規模！台美21世紀貿易倡議首批協定 立院審查通過
「台美21世紀貿易倡議」首批協定於上月於美國完成簽署，美方也已完成國會程序，將遞交總統拜登簽署後生效。而台灣在今（26）日立法院臨時會審查通過。民進黨立法院黨團認為台美貿易倡議有三項重要意義，包括深化台美雙邊經貿關係、奠定台灣加入區域經貿協定的基準，最後則是台灣有能力與理念相同國家攜手面對經貿挑戰，支持無異議通過。
記者陳威叡／台北報導
台美21世紀貿易倡議首批協定上月1日於華府美國在台協會（AIT）總部完成簽署，我方由駐美代表蕭美琴與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）進行簽署，行政院政委鄧振中、美國副貿易代表Sarah Bianchi及美國在台協會理事主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在場見證。希望朝台美全面FTA（自由貿易協定）前進，也有助於讓台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。
台美21世紀貿易倡議首批協定包含關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企業等5項議題。後續將展開談判7項議題則為勞動、環境、農業、數位貿易、標準、國營事業、非市場政策與做法，涵蓋了當前全球關心的新興經貿議題。
對此國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，對以後台美貿易便捷化有一定幫助，國民黨團全力支持；時代力量立委陳椒華也表達支持，但認為應該將反貪腐、預防犯罪的吹哨者法條簽訂納入；民進黨立法院黨團幹事長劉世芳則說，台美21世紀貿易倡議具有三項重大意義，包括深化台美雙邊經貿關係、奠定台灣加入區域經貿協定的基準，最後則是台灣有能力與理念相同國家攜手面對經貿挑戰，支持台美貿易協定無異議通過。