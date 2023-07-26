足球／姆巴佩超級合約報價有多可怕？可請19個詹皇、讓勇士打4季
沙烏地職業足球聯賽的希拉爾俱樂部據傳已經對法國超級球星姆巴佩（Kylian Mbappe）開出報價，薪資高達一年7.76億歐元（約261.1億台幣），這個數字有多誇張？夠讓金州勇士原班人馬打超過4個賽季、是LeBron James現有薪資的19倍！
運動中心/綜合報導
年薪7.76億歐元拆開來算，姆巴佩一個月可以拿到6460萬歐元、一周的薪水為1470萬歐元、每天賺210萬歐元（約7068萬台幣）、每小時賺8.85萬歐元（約296.1萬台幣），甚至每秒都有24歐元（約800元台幣）。
作為對照，C羅在2022年冬天以年薪2億歐元的合約加盟艾納斯俱樂部，成為足壇史上收入最高的球員；今年夏天加盟伊蒂哈德俱樂部的前皇馬超級射手本澤馬，則是拿到與C羅年薪相近的1.97億歐元。而梅西（Lionel Messi）加盟美國職業足球大聯盟(MLS)的邁阿密國際後，年薪約為5500萬歐元。但他們和姆巴佩這一份周薪1470萬歐元的合約相比，都是小巫見大巫。
若以NBA的角度來看，上賽季勇士隊團隊薪資為1.92億美元，折合台幣約為58.2億，姆巴佩這份潛在合約的總薪資高達261.1億，也就是說他夠讓勇士全隊以2022-23賽季的薪水打4.4個賽季。
而在上個賽季，James的薪資為4447萬美元，約為台幣13.45億，而以那一份合約的總薪資來算，可以請來19名詹皇打球，金額之大讓人歎為觀止。