NBA／詹皇之子Bronny能否重返球場？前一名球員在發病後6個月回歸

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作為NBA傳奇球星之子，Bronny在塞拉峽谷高中（Sierra Canyon High）憑藉著自己的努力成為了一名頂尖的新星，並像他的父親在20年前一樣獲選進麥當勞全美最佳陣容。
LeBron James稱他兒子加入南加州大學的那一天是「我一生中最美好的日子之一」。這位為湖人隊效力的超級球星近年來明確表示，希望有一天能和兒子一起在NBA打球。人們預計Bronny在不久後，就會追隨父親的腳步加入聯盟。
但這件事情發生後，現在的問題似乎已經不再是Bronny是否會在一個賽季後宣布參加選秀，而是他是否能夠重返籃球場。在等待病情更新的同時，體育界的許多人士也通過社群網站向Bronny及他的家人打氣。
這是南加州大學新生在一年多的時間裡，第2次在訓練時發生心臟驟停的情況，去年南加州大前鋒Vince Iwuchukwu在出現心臟驟停情況的6個月後，成功重返球場。目前還不清楚Bronny的病情和後續的復健是否可參考類似於前者的模式。
Iwuchukwu去年夏天在一次訓練中倒下，南加州大學的教練使用自動體外心臟除顫器（AED）現場急救，並成功救活了他。Iwuchukwu 最初被告知他再也不能打籃球了。 但第一次診斷後的幾天，醫生們改變了此一預測。6個月後，這名球員完全康復並重返球場，但在他的胸部安裝了一個電池供電的脈衝器來持續監測其心率。
目前Bronny的情況沒有進一步更新，南加州大學以學生隱私問題為由拒絕對此事發表評論。如果可以的話，他要花多久時間才能重返球場？仍有待觀察。