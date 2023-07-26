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NBA／詹皇之子Bronny能否重返球場？前一名球員在發病後6個月回歸

▲南加州大學新生、洛杉磯湖人隊球星「詹皇」LeBron James之子的兒子Bronny James在昨晚於在蓋倫中心訓練時突然失去知覺、並因心臟驟停緊急送醫接受治療。（圖／美聯社／達志影像）
▲南加州大學新生、洛杉磯湖人隊球星「詹皇」LeBron James之子的兒子Bronny James在昨晚於在蓋倫中心訓練時突然失去知覺、並因心臟驟停緊急送醫接受治療。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

南加州大學新生、洛杉磯湖人隊球星「詹皇」LeBron James之子Bronny James在昨晚於蓋倫中心訓練時突然失去知覺、並因心臟驟停緊急送醫接受治療。在過去這所大學也曾發生Vince Iwuchukwu訓練時心臟驟停的事件，後者在6個月後重返球場。

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根據事件發生時現場一位未獲授權公開談論此事的消息人士透露，救護車到達後不久，Bronny就失去意識，並被美國「代碼3」的警報緊急送往雪松西奈醫療中心。根據James家族的發言人稱，18歲的Bronny在重症監護室短暫治療後，目前病情穩定。

作為NBA傳奇球星之子，Bronny在塞拉峽谷高中（Sierra Canyon High）憑藉著自己的努力成為了一名頂尖的新星，並像他的父親在20年前一樣獲選進麥當勞全美最佳陣容。

LeBron James稱他兒子加入南加州大學的那一天是「我一生中最美好的日子之一」。這位為湖人隊效力的超級球星近年來明確表示，希望有一天能和兒子一起在NBA打球。人們預計Bronny在不久後，就會追隨父親的腳步加入聯盟。

但這件事情發生後，現在的問題似乎已經不再是Bronny是否會在一個賽季後宣布參加選秀，而是他是否能夠重返籃球場。在等待病情更新的同時，體育界的許多人士也通過社群網站向Bronny及他的家人打氣。

這是南加州大學新生在一年多的時間裡，第2次在訓練時發生心臟驟停的情況，去年南加州大前鋒Vince Iwuchukwu在出現心臟驟停情況的6個月後，成功重返球場。目前還不清楚Bronny的病情和後續的復健是否可參考類似於前者的模式。

Iwuchukwu去年夏天在一次訓練中倒下，南加州大學的教練使用自動體外心臟除顫器（AED）現場急救，並成功救活了他。Iwuchukwu 最初被告知他再也不能打籃球了。 但第一次診斷後的幾天，醫生們改變了此一預測。6個月後，這名球員完全康復並重返球場，但在他的胸部安裝了一個電池供電的脈衝器來持續監測其心率。

目前Bronny的情況沒有進一步更新，南加州大學以學生隱私問題為由拒絕對此事發表評論。如果可以的話，他要花多久時間才能重返球場？仍有待觀察。

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