布林肯訪東加王國　就中國「掠奪性」投資示警

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布林肯向東道主表示，「我們是一個太平洋國家」，「我們充分看見印度太平洋地區的未來」，同時承諾支持對東加王國而言具重要性的種種計畫。
他說，「我們真的瞭解東加人民的優先要務為何」，並舉氣候變遷、發展及非法捕魚等為例。
「我們有很多正在合作進行的事務，但這一切都著重於具體問題、真正能改變人民生活的事情。」
但他也對來自北京的援助提出尖刻警告，稱這些幫助通常都有附帶條件。中國近年來對太平洋區域的援助大幅提升。
布林肯說：「隨著中國在這個地區的參與不斷增加，就我們看來，會出現愈來愈多有問題的行為。」
他聲稱，「一些掠奪性經濟活動，以及實際上可能破壞良好治理並助長貪腐的投資方式」，幕後黑手就是中國。
今年稍早，密克羅尼西亞前總統帕努埃洛（David Panuelo）公開指控中國從事騷擾和情蒐，並賄賂他的閣員。
美國近來鎖定一連串太平洋島國重新推動外交，人口約10萬的東加王國是最新一例。
新的美國大使館坐落於東加王國首都努瓜婁發，早在5月已正式啟用，不過東加王國首相索瓦蘭尼（Hu'akavemeiliku Siaosi Sovaleni）指出，布林肯的來訪，代表華府對這塊區域重新產生興趣。
索瓦蘭尼說：「他今天在此出席，證明我們夥伴關係日益壯大的事實。」索瓦蘭尼對「共同尊重民主法治，以及他人的權利與自由」表示歡迎。
美國也計劃在萬那杜和吉里巴斯開設大使館。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120726