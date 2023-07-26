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布林肯訪東加王國　就中國「掠奪性」投資示警

▲布林肯訪問東加，成為首位造訪東加王國的美國國務卿。（圖／美聯社／達志影像）
▲布林肯訪問東加，成為首位造訪東加王國的美國國務卿。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社東加王國首都努瓜婁發26日綜合外電報導）布林肯今天成為首位造訪東加王國的美國國務卿，為美國新大使館主持落成典禮。此外，布林肯也針對中國「掠奪性」投資的危險向南太平洋各國提出警告。

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法新社報導，作為美國在南太平洋地區建立影響力並抗衡北京日益壯大自身勢力的行動一環，布林肯（Antony Blinken）發動外交魅力攻勢，今天抵達東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）。

布林肯向東道主表示，「我們是一個太平洋國家」，「我們充分看見印度太平洋地區的未來」，同時承諾支持對東加王國而言具重要性的種種計畫。

他說，「我們真的瞭解東加人民的優先要務為何」，並舉氣候變遷、發展及非法捕魚等為例。

「我們有很多正在合作進行的事務，但這一切都著重於具體問題、真正能改變人民生活的事情。」

但他也對來自北京的援助提出尖刻警告，稱這些幫助通常都有附帶條件。中國近年來對太平洋區域的援助大幅提升。

布林肯說：「隨著中國在這個地區的參與不斷增加，就我們看來，會出現愈來愈多有問題的行為。」

他聲稱，「一些掠奪性經濟活動，以及實際上可能破壞良好治理並助長貪腐的投資方式」，幕後黑手就是中國。

今年稍早，密克羅尼西亞前總統帕努埃洛（David Panuelo）公開指控中國從事騷擾和情蒐，並賄賂他的閣員。

美國近來鎖定一連串太平洋島國重新推動外交，人口約10萬的東加王國是最新一例。

新的美國大使館坐落於東加王國首都努瓜婁發，早在5月已正式啟用，不過東加王國首相索瓦蘭尼（Hu'akavemeiliku Siaosi Sovaleni）指出，布林肯的來訪，代表華府對這塊區域重新產生興趣。

索瓦蘭尼說：「他今天在此出席，證明我們夥伴關係日益壯大的事實。」索瓦蘭尼對「共同尊重民主法治，以及他人的權利與自由」表示歡迎。

美國也計劃在萬那杜和吉里巴斯開設大使館。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120726

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