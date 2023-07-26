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民進黨不分區拚10月完成名單　「這些」立委續任呼聲高

▲綠營不分區提名委員會召集人將由黨主席賴清德擔任。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.16）
▲綠營不分區提名委員會召集人將由黨主席賴清德擔任。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.16）

記者陳佩君／台北報導

民進黨全代會落幕，區域立委整軍完成，對於過往被視為「深水區」的不分區立委提名作業，預估將在9月展開相關作業，力拼10月向社會提出亮眼名單。不過，黨內評估，不論區域或不分區立委席次，大環境不如2020樂觀，因此均會有所下修，不分區席次上，預估10至12席為安全名單。

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2020總統大選立委席次中，民進黨斬獲61席，其中不分區席次獲13席、區域立委48席次。在執政黨包袱及民眾黨來勢洶洶情況下，民進黨立委席次勢必有所壓縮，不分區席次想要保有13席有得拚，黨內評估，這次安全名單預估會落在10至12席。

相較於過往布局不分區落在10月，為盡快完成布局，黨內今年也提早相關作業，不分區立委提名委員會預計9月籌組，盼10月中旬前完成提名，而提名委員會召集人將由黨主席賴清德擔任，提名委員也不限於黨內，將參考過去名單。

不分區立委用意在於補足區域立委選舉中的不足、補足弱勢領域，考量代表性、專業性、問政能力，甚至政治利益分配等；民進黨慣例分為「專業組」與「政治組」，在安全名單中大約是各半分配，在黨內內規上，不分區立委以連續擔任2屆為限。

本屆「專業組」名單中，從環團出身、有環保專業背景的綠委洪申翰及長期關注性平議題的范雲、推動不少新住民友善的政策的羅美玲，均還有一任任期額度，續任聲浪呼聲高。

回顧過往，在前年「珍愛藻礁公投」時，正反兩方激辯，洪申翰就在總統蔡英文指示下，與民團、社會大眾溝通，功不可沒，而在能源、綠能議題上，也時常看到他的身影；范雲長期關切性平議題，在#MeToo浪潮中，對於性平三法也有所琢磨。

此外，民進黨慣例為六師（律師、中醫師、建築師、會計師、醫師、牙醫師）社團中輪流擔任一席不分區立委，此次輪到建築師，其中，以全國建築師公會理事長劉國隆呼聲高，值得一提的是，劉國隆在民進黨全代會當天送花籃，預祝全代會圓滿成功。

至於「政治組」部分，民進黨立院黨團總召柯建銘還有一屆任期「扣打」，是被視為較無爭議名單之一。民進黨講求「派系平衡」，因此在政治組席次分配上，黨內三大派系新潮流、正國會、英系均會有席次；至於湧言會本屆掌握一席次，林楚茵是否能續任也引發關注。

其中，4年前因選區重劃，「英系」管碧玲、莊瑞雄都納入不分區，且當時也有默契，將以擔任兩屆為目標，在管碧玲已轉任海委會主委情況下，部分英系人士認為，莊所佔的名額不該屬於「英系」政治組名額，不過，黨內高層指出，都會一併考量、非硬性規定，「不是單一條件好，就一定會是不分區」。

民進黨不分區立委席次往往是政治角力、派系兵家必爭之地，如何能提出擁有社會聲望、讓派系埋單的亮眼名單，再再考驗賴清德智慧。

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