民進黨不分區拚10月完成名單　「這些」立委續任呼聲高

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相較於過往布局不分區落在10月，為盡快完成布局，黨內今年也提早相關作業，不分區立委提名委員會預計9月籌組，盼10月中旬前完成提名，而提名委員會召集人將由黨主席賴清德擔任，提名委員也不限於黨內，將參考過去名單。
不分區立委用意在於補足區域立委選舉中的不足、補足弱勢領域，考量代表性、專業性、問政能力，甚至政治利益分配等；民進黨慣例分為「專業組」與「政治組」，在安全名單中大約是各半分配，在黨內內規上，不分區立委以連續擔任2屆為限。
本屆「專業組」名單中，從環團出身、有環保專業背景的綠委洪申翰及長期關注性平議題的范雲、推動不少新住民友善的政策的羅美玲，均還有一任任期額度，續任聲浪呼聲高。
回顧過往，在前年「珍愛藻礁公投」時，正反兩方激辯，洪申翰就在總統蔡英文指示下，與民團、社會大眾溝通，功不可沒，而在能源、綠能議題上，也時常看到他的身影；范雲長期關切性平議題，在#MeToo浪潮中，對於性平三法也有所琢磨。
此外，民進黨慣例為六師（律師、中醫師、建築師、會計師、醫師、牙醫師）社團中輪流擔任一席不分區立委，此次輪到建築師，其中，以全國建築師公會理事長劉國隆呼聲高，值得一提的是，劉國隆在民進黨全代會當天送花籃，預祝全代會圓滿成功。
至於「政治組」部分，民進黨立院黨團總召柯建銘還有一屆任期「扣打」，是被視為較無爭議名單之一。民進黨講求「派系平衡」，因此在政治組席次分配上，黨內三大派系新潮流、正國會、英系均會有席次；至於湧言會本屆掌握一席次，林楚茵是否能續任也引發關注。
其中，4年前因選區重劃，「英系」管碧玲、莊瑞雄都納入不分區，且當時也有默契，將以擔任兩屆為目標，在管碧玲已轉任海委會主委情況下，部分英系人士認為，莊所佔的名額不該屬於「英系」政治組名額，不過，黨內高層指出，都會一併考量、非硬性規定，「不是單一條件好，就一定會是不分區」。
民進黨不分區立委席次往往是政治角力、派系兵家必爭之地，如何能提出擁有社會聲望、讓派系埋單的亮眼名單，再再考驗賴清德智慧。