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準備搶票！打狗祭國慶連假開唱　空前56組藝人登五大主題舞台

▲「2023Takao Rock打狗祭」限量優惠預售門票將於7月28日中午12時開賣。（圖／高流提供）
▲「2023Takao Rock打狗祭」限量優惠預售門票將於7月28日中午12時開賣。（圖／高流提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄流行音樂中心主辦的年度搖滾盛事「Takao Rock打狗祭」將於10月8、9日國慶連假登場。今（26）日高流公布首波「金光閃閃」參演卡司，安溥、阿爆、鄭宜農、魏如萱、洪佩瑜及巴奈等六組曾獲金曲獎肯定的女歌手，將登上打狗祭海音、海風等特色舞台演出。今年活動首度增加前夜祭演出，限量優惠預售門票將於7月28日中午12時於OPENTIX售票系統開賣。

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身兼高流董事長的高市府文化局長王文翠表示，打狗祭以高雄百年前的舊地名為名，清楚標示是立足在地，歡迎所有的創作新星或是已展露特色姿態的明星，在打狗祭找到各自最適合、也最能恣意發揮的舞台。

▲「Takao Rock打狗祭」將於10月8、9日國慶連假登場，並將於10月7日晚間增加前夜祭演出。（圖／高流提供）
▲「Takao Rock打狗祭」將於10月8、9日國慶連假登場，並將於10月7日晚間增加前夜祭演出。（圖／高流提供）
高流執行長丁度嵐指出，2018年11月首屆打狗祭在高雄港三號船渠舉辦，是高流開幕前獨自策劃主辦的音樂祭，以「夢想中的音樂祭」為號召，打造台灣有史以來場域面積最大的音樂祭。因疫情影響，時隔四年於去（2022）年10月舉辦第二屆。

今年打狗祭主要活動於10月8、9兩日登場，配合高流開幕將滿兩周年及國慶連假，活動規模擴大，首度於7日晚間增加前夜祭演出，總計有多達56組國內外特色藝人，將於五大主題舞台演出。今搶先公布首波卡司，其中安溥7月初才以作品〈最好的時光〉拿下金曲獎年度最佳歌曲，今年是她第三度站上打狗祭舞台，也是唯一三屆全勤的藝人。

此外曾獲金曲最佳重唱組合、最佳原住民語專輯及年度專輯、年度歌曲等多座金曲獎的阿爆，以及曾獲最佳國語女歌手的魏如萱、今年最佳新人的洪佩瑜，三人都是首度參與打狗祭演出。至於剛以專輯《水逆》一舉獲得本屆金曲獎最佳台語專輯、最佳台語女歌手的鄭宜農，則是首度以個人身分加入打狗祭演出，加上曾入圍金曲最佳華語女歌手的巴奈，六組總計獲得超過十座金曲獎肯定的女歌手，是今年打狗祭首波力推的金曲超級女力卡司。

首屆打狗祭的小怪獸主視覺吸引歌迷目光，去年更進化將高流的音浪塔、珊瑚礁群、海洋生物、吉他等元素化身為打狗祭各種吸睛外星小怪獸。高流也預告，今年將更全面的為各有特色小怪獸命名、3D立體化，並賦予各自性格，吸納高雄海洋特色與音樂文化，打造專屬打狗祭的原創IP 角色。

2023打狗祭優惠預售門票預計7月28日（五）中午12時起於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣。另於ibon售票系統販售高鐵套票，請歌迷要把握機會準時上網搶購。高流提醒，更多精彩卡司下周起還會分批陸續公布，請歌迷鎖定打狗祭官網隨時關注最新消息。

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