不斷更新／颱風假有機會！杜蘇芮陸警範圍擴大　1～2小時內將觸陸

妻頭傷送醫救不回！退休法官向台大求償千萬元　敗訴確定

▲台大醫院被退休法官控訴有醫療過失，求償千萬元，最高法院判台大免賠確定（圖／NOWnews資料照）
▲台大醫院被退休法官控訴有醫療過失，求償千萬元，最高法院判台大免賠確定（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

台灣高等法院退休庭長陳貽男的妻子，十多年前跌倒撞傷頭部送台大醫院救治，但10個月後仍死亡，陳跟子女認為台大有疏失，提告求償千萬元。一審判台大需賠償60萬元，不過，二審及更二審皆改判台大免賠，陳不服上訴三審，最高法院駁回上訴，台大免賠確定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳妻於2007年2月19日晚間7時許，在健身房蒸氣室滑倒撞傷頭部，被送往台大醫院急救。留院觀察期間，陳妻曾出現嚴重頭痛、嘔吐等症狀，院方未立即安排腦部電腦斷層檢查，直到深夜11時59分，陳妻欲起身如廁卻突昏倒喪失意識，經腦部電腦斷層檢查，查出是顱骨骨折、顱內出血致擠壓腦中線破壞腦細胞，經手術後仍昏迷，並於同年12月15日死亡。

陳男提告主張，醫師沒有依照頭部外傷治療準則替妻子腦部電腦斷層檢查，也未依照台大醫院急診作業手冊規定，每15至30分鐘觀察妻子生命徵狀，沒有請求主治醫師指導，沒能及早發現妻子顱內出血，錯失緊急手術時間，認定醫師有過失，求償1216萬餘元。

更一審認為，醫師對陳妻的醫療處置沒有違反當時醫療中心教學醫院急診臨床標準，也沒有違反醫療常規或逾越合理臨床專業裁量、不是重大醫療瑕疵，難以認定醫師和台大有責任，判台大免賠。案經最高法院駁回上訴定讞。

內幕／馬王政爭是導火線！羅智強屢犯大忌惹怒金溥聰　兩人已決裂

被金溥聰轟「漂亮女生出事變老鼠」　戴瑋珊反擊：父權發言

檢察界今年獲派調一審主任檢察官　檢審會公布29人名單

又傳中國企業違法在台挖角　3中間人交保

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀