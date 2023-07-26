遭邱琦雯化妝間扯衣領開罵 王樂妍首露面嘆：太累了！
邱琦雯4月拍台視八點檔《美麗人生》，因妝髮時間延誤與王樂妍爆發衝突，在化妝間扯王樂妍衣領罵三字經，昨（25）日邱琦雯神隱《美麗人生》殺青酒，王樂妍受訪提到後台恩怨，輕描淡寫說：「其實我覺得還好哎，真的是大家都拍到太累了，我們兩個都很專業，見面可以繼續溝通戲怎麼演。」
記者羅凌筠/台北報導
對於被邱琦雯控有靠山、搞小團體，王樂妍解釋本來下戲之後就很少跟邱琦雯互動，因為之前拍《女力報到》，和方馨、陳謙文比較熟，方馨又跟柯叔元很熟，所以大夥兒在高雄出外景都黏在一起，「跟他們變成兄弟」，被問到以後還願意跟邱琦雯合作嗎？王樂妍坦率回應：「我可以啊。」
王樂妍全劇參與353集、拍攝700多天，工作日夜顛倒、沒有時間睡覺，以前皮膚怎麼操都一樣好，這次竟然累到下巴長滿粉刺，連化妝師都說：「我第一次看妳這樣。」荷包賺飽飽的她笑說，自己現在還是租房子，4年前本來和楊雅筑一起買預售屋當鄰居，但是因為建案蓋太久，已經以持平的價格脫手賣掉。
37歲保持單身的王樂妍，身邊有好友柯叔元、方馨幫忙介紹對象，王樂妍說：「我這個年紀的，要嘛結婚、要嘛有孩子，有人開始介紹比我小的。」她也願意嘗試，至於柯叔元有沒有可能從朋友變男友？柯叔元開玩笑說：「王樂妍是我兄弟，哪有可能？我跟李銘順倒是有點可能。」