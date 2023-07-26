比賣車還狂！超商門市開賣「130萬元遊艇」 還送你免費上駕訓班
超商販售品項眾多，萊爾富今（26）日驚喜宣布，將跨界攜手科建鋁船，開賣130萬元起客製化遊艇，門市使用機台即可完成下單預購，還包含遊艇專用拖車、遊艇船牌申請、遊艇保險、安全配備等，並且加碼「每船一人駕訓學費」、「萊爾富禮券1萬元」。全家則是響應低碳飲食，推出13款蔬食新品，更於慈濟關渡園區開幕全台最大「全蔬食」便利商店。
記者鍾怡婷/綜合報導
萊爾富首度跨界攜手科建鋁船，即起至9月26日，於中秋預購開賣「百萬遊艇」，刷新萊爾富預購商品史上最高金額，提供客製化遊艇優惠130萬元起，內含全球首見一體成型的鋁合金遊艇、90馬力船外機、遊艇專用拖車、遊艇船牌申請、拖車牌申請、無線電配備、遊艇保險、安全配備。
超商門市預約購船，加碼4大優惠，包括每船一人駕訓學費、5萬元船廠購物金、萊爾富禮券1萬元、船外機標配90HP免費升級115HP。民眾只要到萊爾富機台預約，完成相關資料填寫後，列印2000元的繳費單付款，後續會由廠商派專人聯繫後續簽約、付款、訓練與交船等服務，快速實現遊艇夢。
業者表示，水上活動已成為時下許多民眾在大熱天的消暑首選，據交通部航港局統計，截至今年6月持有一等或二等遊艇執照的人數已突破2.5萬人，營業用動力小船執照、自用動力小船執照持有人數更超過4.4萬人，，其中，近五年持照人數更較過往增加逾1成，萊爾富看好此商機推出遊艇客製化商品。
全家則是即起推出全新蔬食品牌「植覺生活」，門市、線上推出13款蔬食新品，囊括飯糰、主食、點心及冷凍水果，同時推出6款友善蔬食標示，將全素、奶蛋素、奶素、蛋素、植物五辛素等蔬食種類以繽紛色塊標示區隔，識別更清晰易讀。
全家於慈濟醫院、園區打造5間「全蔬食便利商店」，其中關渡慈濟店，更是全台規模最大的「全蔬食便利商店」，除了「植覺生活」品牌主題外，更導入2台海島型冷凍櫃，販售善菓集團五大品牌「禪風茶樓、蔬慕、上善豆家、善菓屋、善菓蔬食」之中西式冷凍蔬食商品，為低碳蔬食風潮提供便利服務。