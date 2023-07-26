瓊斯盃／林庭謙首次披上中華藍隊戰袍　後場傷兵多盼承擔更多責任

我是廣告 請繼續往下閱讀
之前參賽都是代表中華白隊的林庭謙，這次以藍球隊球員身份出戰，本人直言十分榮幸，「因為也3年沒打過瓊斯盃了，所以希望能用這3年經歷學習來的新的技巧跟能力，來幫助中華藍隊贏球。」
至於穿上藍隊球衣是否和當白隊球員時有所不同？林庭謙說：「其實我倒覺得還好，只要能夠披上中華隊這件球衣，就是全力以赴去幫球隊贏球 ，不管在哪一隊都一樣。」
林庭謙這些年在CBA嶄露頭角，已經是聯盟中備受肯定的新星，但他謙稱自己還不能做為榜樣，希望自己未來能學習學長陳盈駿在場上扮演的角色，當一名非常成熟的球隊領導者。
對於那些即將踏入職業賽場的學弟們，林庭謙也分享自己的心得，「我覺得如果當上職業球員，自律是應該做到的，應該不用特別去強調說這是一件很值得稱讚的事。」
這次藍隊後場球員遭遇比較多的傷兵，陳盈駿不確定能趕得上、李愷諺則幾乎確定不能打，林庭謙勢必得承擔更多任務，他也直言這是自己在本屆杯賽上要去努力做好的角色。
林庭謙說，自己這些年在CBA的成長就是在1、2號位置上打得更成熟，這是比賽也是能夠展現這些的一個舞台，「之前在大學比較多的是無球跑動跟接球後的投籃。到CBA之後，需要更多持球的自主進攻能力，我覺得這是我在CBA這幾年收穫比較多的。」