玉兔爆婚前被婆婆當菲傭！爬6層樓高洗窗戶　壓力大到尿道炎送醫

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接著舉凡洗衣服、替家裡燒香拜拜，玉兔都乖乖照做，直到有天婆婆看到窗戶很髒，「妳去外面洗窗戶！」讓玉兔直呼：「六樓耶！我說這有點危險！」但婆婆竟回，「以前我們家有菲傭啦，都叫菲傭出去洗這樣。」讓玉兔滿臉困惑，「欸！我是菲傭嗎？」
玉兔強調，這些事情都是在結婚之前發生的，而且是婆婆趁著老公不在時候的舉動。此外，婆婆還會干涉玉兔的生活習慣，玉兔表示，她內褲不會天天洗，但會天天換，結果婆婆有次看到陽台曬的內褲，竟和Howard碎唸，「你看妳老婆，今天洗了5件內褲，她會數我洗了幾件內褲欸！」讓玉兔受不了與老公搬出去住。
而在婆婆的百般求情下，「妳們都要結婚了，有沒有想過搬回來住」，並承諾會對玉兔好一點，玉兔才心軟搬回去，結果卻是噩夢的開始。玉兔指出，有次婆婆喝醉後又把她的內褲拿出來唸，「我知道妳從小爸媽離婚，所以妳不知道每天要洗內褲。」這徹底戳中玉兔不開心的回憶，直接躲在廁所狂哭。
玉兔透露，歷經種種事件後，她壓力過大，一度躲在房間都不想出來，就怕見到婆婆，結果因此憋尿釀成尿道炎，而婆婆得知後僅回：「哈哈！怎麼那麼沒用！」所幸，玉兔結婚後夫妻倆再次搬出去，雖然婆婆不斷傳訊息罵她，「可惡女人，不讓我看兒子，把我兒子拐走。」但老公相當疼愛玉兔，要玉兔徹底封鎖婆婆，僅逢年過節才會回去婆家。