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玉兔爆婚前被婆婆當菲傭！爬6層樓高洗窗戶　壓力大到尿道炎送醫

▲玉兔（右）與老公Howard於2022年結婚，近日卻在節目上抱怨婆婆惡行，甚至把她當菲傭，要她爬出去洗6層樓高的窗戶，還一度壓力大到尿道炎送醫。（圖／玉兔FB）
▲玉兔（右）與老公Howard於2022年結婚，近日卻在節目上抱怨婆婆惡行，甚至把她當菲傭，要她爬出去洗6層樓高的窗戶，還一度壓力大到尿道炎送醫。（圖／玉兔FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

女星玉兔（鄭如吟）於2022年和導演老公Howard結婚，並育有一名孩子。怎料，玉兔近日卻在節目上公開抱怨婆婆多年來的惡行，在結婚前就命令她打掃，甚至還要玉兔爬出6層樓外面擦窗戶，讓她好幾次回家前都躲在電梯、廁所崩潰狂哭，一度壓力大到尿道炎送醫，讓在場來賓聽完後感到荒謬。

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玉兔在節目《11點熱炒店》分享與婆婆的故事，一開頭就笑著先打預防針，就怕婆婆看到播出，「我婆婆人很好，很多地方是我不對。」接著，玉兔說她一開始到男方家時就做足禮數，取得婆婆歡心，怎料卻換來對方的得寸進尺，第3次就被婆婆使喚做家事，「玉兔啊！妳很會掉頭髮，掃把給妳，妳去掃一掃！」

▲玉兔（右）表示，在結婚前婆婆就讓她壓力很大，甚至干涉她的生活習慣。（圖／玉兔FB）
▲玉兔（右）表示，在結婚前婆婆就讓她壓力很大，甚至干涉她的生活習慣。（圖／玉兔FB）
接著舉凡洗衣服、替家裡燒香拜拜，玉兔都乖乖照做，直到有天婆婆看到窗戶很髒，「妳去外面洗窗戶！」讓玉兔直呼：「六樓耶！我說這有點危險！」但婆婆竟回，「以前我們家有菲傭啦，都叫菲傭出去洗這樣。」讓玉兔滿臉困惑，「欸！我是菲傭嗎？」

玉兔強調，這些事情都是在結婚之前發生的，而且是婆婆趁著老公不在時候的舉動。此外，婆婆還會干涉玉兔的生活習慣，玉兔表示，她內褲不會天天洗，但會天天換，結果婆婆有次看到陽台曬的內褲，竟和Howard碎唸，「你看妳老婆，今天洗了5件內褲，她會數我洗了幾件內褲欸！」讓玉兔受不了與老公搬出去住。

▲玉兔（右）透露，有次為了躲婆婆，直接在房間不出來，結果憋尿釀成尿道炎，緊急送醫。（圖／《11點熱炒店》YouTube）
▲玉兔（右）透露，有次為了躲婆婆，直接在房間不出來，結果憋尿釀成尿道炎，緊急送醫。（圖／《11點熱炒店》YouTube）
而在婆婆的百般求情下，「妳們都要結婚了，有沒有想過搬回來住」，並承諾會對玉兔好一點，玉兔才心軟搬回去，結果卻是噩夢的開始。玉兔指出，有次婆婆喝醉後又把她的內褲拿出來唸，「我知道妳從小爸媽離婚，所以妳不知道每天要洗內褲。」這徹底戳中玉兔不開心的回憶，直接躲在廁所狂哭。

玉兔透露，歷經種種事件後，她壓力過大，一度躲在房間都不想出來，就怕見到婆婆，結果因此憋尿釀成尿道炎，而婆婆得知後僅回：「哈哈！怎麼那麼沒用！」所幸，玉兔結婚後夫妻倆再次搬出去，雖然婆婆不斷傳訊息罵她，「可惡女人，不讓我看兒子，把我兒子拐走。」但老公相當疼愛玉兔，要玉兔徹底封鎖婆婆，僅逢年過節才會回去婆家。


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