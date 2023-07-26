NBA／簽了！塞爾提克Jaylen Brown獲95.2億大合約　創下史上紀錄

CBA／馬建豪有計畫增肌加強對抗性　期許自己培養「專長」立足CBA

▲上賽季透過選秀加盟CBA江蘇隊的台灣前鋒馬建豪，今年夏天將代表中華白隊出征中華隊。（圖／陳云茹攝）
▲上賽季透過選秀加盟CBA江蘇隊的台灣前鋒馬建豪，今年夏天將代表中華白隊出征中華隊。（圖／陳云茹攝）

記者黃建霖/臺北報導

上賽季透過選秀加盟CBA江蘇隊的台灣前鋒馬建豪，今年夏天將代表中華白隊出征瓊斯盃。身為台灣十分期待的新生代鋒線好手，經過一年職籃的洗禮，他整體對抗性提升不少，在攻框以及防守上更加積極，他受訪時也期待自己能持續培養專精技能，希望新賽季打出更穩定的表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於首次代表中華白隊出征瓊斯盃，馬建豪十分期待，「這支球隊的打法就是沒有一個純粹的一號位，大家都有可能去控球，不管是在哪個位置，你都要嘗試去熟悉每一個戰術和走位。」

馬建豪這次從CBA回來，攻框企圖心明顯有所增加，他表示過去自己身體素質沒那麼好，對抗性上討不到便宜，但在對岸職籃磨練一年，自己壯了8公斤，現在88公斤的體重和曾經在美國的朋友打球時，已經不落下風。

「我現在常吃高蛋白和高澱粉的食物，然後每一周要做高強度的重量訓練。」馬建豪說自己是有計畫增肌，一開始確實稍微會有點影響投籃手感，但隨著訓練調整，他已經慢慢克服過來。

自己在鋒線位置的學長劉錚靠著防守功夫在CBA立足，馬建豪受到前者鼓勵，認為自己也必須達到球隊防守上的要求、同時找出自己的特長穩定發揮，才能獲得更多上場時間。

「職業賽場就是這樣，教練不太會用一名全能，但沒有太多特點的球員，所以就是要把一項（技能）練到專精，我也還在找自己的定位。」馬建豪如此說道。

馬建豪這一趟從中國回來，確實場上攻防細節和心態都有明顯轉變，對他十分熟悉的白隊教練許皓程笑說，前幾年和馬建豪接觸，他在防守方面的企圖心沒那麼強，但這次回來，在防守端至少感受的到願意下功夫去努力以及和隊友嘗試溝通，「可能還是會有一些腦充血的狀況，但至少能看出他想要去做的改變。」

許皓程認為，馬建豪這一名球員的特性就是不害怕在場上去展現自己的能力，但有些時候球隊需要球員間彼此的配合，因此他需要提升的就是自己的領導能力，學習怎麼讓隊友願意去跟著自己打球。

籃球／「賀博打1號、馬建豪打2號」　許皓程透露中華白隊打法構想

CBA／「相信自己！創造故事」 　林彥廷走過傷病、打破外界質疑

瓊斯盃／林庭謙首次披上中華藍隊戰袍　後場傷兵多盼承擔更多責任

籃球／四星高中生賀博實力如何？許皓程：放在台灣高中就是第一人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀