CBA／馬建豪有計畫增肌加強對抗性　期許自己培養「專長」立足CBA

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馬建豪這次從CBA回來，攻框企圖心明顯有所增加，他表示過去自己身體素質沒那麼好，對抗性上討不到便宜，但在對岸職籃磨練一年，自己壯了8公斤，現在88公斤的體重和曾經在美國的朋友打球時，已經不落下風。
「我現在常吃高蛋白和高澱粉的食物，然後每一周要做高強度的重量訓練。」馬建豪說自己是有計畫增肌，一開始確實稍微會有點影響投籃手感，但隨著訓練調整，他已經慢慢克服過來。
自己在鋒線位置的學長劉錚靠著防守功夫在CBA立足，馬建豪受到前者鼓勵，認為自己也必須達到球隊防守上的要求、同時找出自己的特長穩定發揮，才能獲得更多上場時間。
「職業賽場就是這樣，教練不太會用一名全能，但沒有太多特點的球員，所以就是要把一項（技能）練到專精，我也還在找自己的定位。」馬建豪如此說道。
馬建豪這一趟從中國回來，確實場上攻防細節和心態都有明顯轉變，對他十分熟悉的白隊教練許皓程笑說，前幾年和馬建豪接觸，他在防守方面的企圖心沒那麼強，但這次回來，在防守端至少感受的到願意下功夫去努力以及和隊友嘗試溝通，「可能還是會有一些腦充血的狀況，但至少能看出他想要去做的改變。」
許皓程認為，馬建豪這一名球員的特性就是不害怕在場上去展現自己的能力，但有些時候球隊需要球員間彼此的配合，因此他需要提升的就是自己的領導能力，學習怎麼讓隊友願意去跟著自己打球。