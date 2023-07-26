左手遭彈藥炸斷！基隆洪姓士官清醒了 右手寫字問1句眾人動容
陸軍第六軍團指揮部轄屬三支部北彈庫基隆分庫，24日下午3時許在執行彈藥技術檢查作業時，其中120迫砲疑似發生爆炸，造成9人送醫，其中2名官兵洪姓中士、尹姓上士，左手被炸斷截肢，緊急接受救治，所幸經過救治後，兩人並無生命危險，而洪姓中士昨日清醒後，還用右手寫字，關心詢問同袍傷勢，讓在場的眾人都相當感動。
記者林莞茜／綜合報導
陸軍司令部指出，基隆彈藥分庫編組彈檢人員，在執行馬祖回運彈藥檢分例行作業時彈體炸裂，造成檢分作業區附近人員受傷。事件發生後，單位除立即將受傷官兵後送急救，並封鎖現場、停止作業；責派彈藥處等人員赴現場，偕同國防部相關單位調查、鑑定肇因，同時已成立專案小組詳查事發經過，完整釐清後，將盡速對外公布；同時運用軍醫體系專業能量，盡全力救治受傷官兵，並提供家屬相關協助。
根據了解，目前重傷的兩名官兵情緒還算穩定，但因插著呼吸器無法交談，但意識都清楚，三總也將安排社工、心理治療師提早預防介入；其中傷勢較重的洪姓士官，經基隆長庚醫護團隊緊急手術後，由三總內湖總院接手後續治療，總統蔡英文也在事發後隔日一早，到醫院探視傷者並向家屬致意。
《聯合報》報導，洪姓中士目前仍在加護病房中，昨日清醒後他用右手寫字，內容是詢問以及關心同袍的傷勢，讓在場的人都相當感動，相關單位也會全力協助家屬，提供心理調適。