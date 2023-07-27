NBA／大兒子Bronny送醫後「情況穩定」 美媒：詹皇鬆了一口氣
洛杉磯湖人隊球星「詹皇」LeBron James之子、南加州大學新生Bronny James在前一晚於在蓋倫中心訓練時，突然失去知覺、並因心臟驟停緊急送醫接受治療。根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，後者目前的情況很穩定，但後續仍需要做更多檢查才能得知發病原因。
記者黃建霖/綜合報導
過去的48小時James一家度過了一段艱難的時光，他們的長子Bronny在美國時間周一上午9點26分時心臟驟停，緊急送醫治療，所幸目前情況已經好轉，移出重症加護病房。
「根據目前我被告知的情況，Bronny那邊傳來好消息，他的情況樂觀，狀態十分穩定，感覺也很不錯。」Charania在報導時表示，Bronny出事時被迅速急救、現場南加州大的醫護人員處理得當，因此他很快就脫離險境。未來幾天將會做更多的檢查，來確定此次事件發生的具體原因，目前也還不確他後續是否還會參加籃球比賽。
而根據TMZ的報導，事發後第一時間趕往醫院的James夫婦，在兒子迅速移出重症加護病房、以及醫生給予足夠的保障後，感到「鬆了一口氣」。他們仍然想得知大兒子為何突然發病，但心情上已緩和許多。