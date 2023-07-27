乳癌婦積欠19萬健保費擔心鎖卡懼就醫 泰山公所媒合行善團救援
一名住在新北市泰山區的錢姓婦女罹患乳癌，因積欠健保費高達19萬元，以為被「鎖卡」不敢就醫，直到乳房腫瘤爆裂，緊急送往林口長庚醫院就診才讓事件曝光。在當地里長及區公所介入，緊急媒合圓融行善團協助，半日內募得善款，並送至區公所交付，關心婦人化療情況。
記者吳嘉億／新北報導
大科里長黃金進說到，錢婦離婚後攜女兒投靠娘家，母親已高齡，父親又於今年初染上新冠肺炎往生，使得原本生活清苦的家境更加雪上加霜。里辦公處雖偶而和社福中心提供新北市實物銀行挹注，但仍無法解決貧困問題。尤其最近錢母提及女兒罹患乳癌卻因積欠健保費而不敢就醫一事，讓他覺得事態嚴重，因此趕緊通報泰山區公所以尋求協助。
泰山區長鄭淑敏表示，中央健保局在去年有公告，全台約有60萬人積欠健保費被「鎖卡」，但民眾如有緊急傷病，只要去醫院填具「例外就醫名冊」就可看病；另外也可以由村里長開立經濟困難證明，就可以立即開卡就醫。
鄭淑敏說到，可能因健保局宣導不夠，或是一般民眾不了解鎖卡後的開卡條件，以致發生像錢女這樣罹患重大傷病卻擔心鎖卡而延誤就醫，目前錢女正接受醫院化療，但家境確屬清寒，非常感謝圓融行善團的全力協助。
圓融行善團是在團長許誥帶領下，與新北市社會局泰五林社福中心督導劉懿庭及區長、長長陪同下，將發動愛心半天內募到的17萬1千元，全數交由錢女媽媽，希望能緊急救援一家生活。劉懿庭也表示，針對本案會持續關懷，並提供相關社會福利服務。