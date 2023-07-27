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不想愛愛、脾氣差！男性更年期10症狀　「10中3」快就醫

▲男性如果有不想愛愛、脾氣差，可能要小心是「男性更年期」，泌尿科醫提供十大症狀報你知。（示意圖／取自unsplash）
▲男性如果有不想愛愛、脾氣差，可能要小心是「男性更年期」，泌尿科醫提供十大症狀報你知。（示意圖／取自unsplash）

記者周淑萍/綜合報導

女性更年期從停經後開始，界線很明確，但男性呢？臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順表示，男性更年期不僅影響性慾和造成陽痿，更與代謝症候群等慢性病有著因果關係，而男性的活力和性功能是靠睪固酮來維持，從30歲以後會逐漸下降，到了50歲大約有38%的男性睪固酮濃度就已經低於正常值。醫師同步提供10項男性更年期的檢測表，如果10中3可能就需要好好正視自身的狀況了。

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許富順醫師分享了一位52歲的黃姓銀行經理，感覺上班注意力不能集中，開會時變得易怒罵人，下班後看電視會打瞌睡，腰圍變粗，性慾下降很多。黃先生驚覺是否罹患男性更年期？在家人的支持下前往泌尿科求診，經過評估與血液檢查，證實睪固酮濃度為285ng/dL明顯偏低，經過泌尿科醫師的治療才改善更年期症狀。

男性更年期不僅影響性慾和造成陽痿，更與代謝症候群等慢性病有著因果關係。醫師解釋，研究顯示，肥胖、第二型糖尿病、高血壓、高血脂和骨質疏鬆症患者中，睪固酮低下的比例高達40-52%，比無慢性病者來得高很多。

根據大規模的臨床研究已建立預測模型，代謝症候群越嚴重的患者，睪固酮越低。因此，治療（補充）睪固酮，能成功的改善代謝症候群，譬如降低內臟脂肪、縮小大肚腩、增加肌肉質量、改善高血糖值和高血脂症，且長期補供睪固酮能降低男性整體死亡率、心血管疾病和攝護腺癌的發生率。許富順強調，男性過中年，面對所謂中年危機，可尋求泌尿科專科醫師的診斷評估與治療。

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▲脾氣差、活動力下降、性慾變差等，如果有醫師提供的10種情況中的３種，有可能就是男性更年期。（示意圖／Pixabay）
男性更年期／睪固酮低下自我檢測量表：如果以下10種情況有符合三項，極可能為睪固酮低下症。

  1. 性慾降低
  2. 感覺活力下降
  3. 體力變差或耐受力下降
  4. 身高變矮
  5. 感覺生活變得沒有樂趣
  6. 覺得心情不好，脾氣變得暴躁
  7. 勃起功能變差
  8. 運動能力減退
  9. 晚餐後、看電視會打瞌睡
  10. 工作表現不佳

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