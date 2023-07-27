台中夜市｜精選大慶夜市必吃美食，還有韓國人氣爆紅的烤棉花糖冰淇淋，讓你快樂逛、滿足吃！

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楊記老潼關肉夾饃
這是大慶夜市的超人氣排隊名店，餅皮用豬油揉製，先煎後烤，外皮像千層酥內裡柔軟。內餡用幾十種香料燉煮的豬肉、青椒、香菜、剁碎後滿滿的夾入，再加上豆皮、生菜，以及天津秘製滷蛋，喜歡吃辣的朋友一定要加上油潑辣椒醬，香氣更提升一個層次！建議大家可以4點多就來排隊， 否則至少要排隊一個多小時才能吃到喔！
圖片來源 / IG@hey_yo_616圖片來源 / IG@hsuanyu____chen圖片來源 / IG@hey_yo_616
聯絡電話：0981-508-901
方臉師傅蒜香豆干
招牌蒜香豆干是用純手工大黑豆乾，滷至鹹香入味後再切開，淋上特製的蒜泥醬汁，內裡軟嫩像豆腐，氣孔吸飽滿滿醬汁，一口咬下滷汁瞬間爆發，再加上店家自製辣油超級過癮。三杯米血先用麻油爆炒薑片，起鍋後加上九層塔拌勻，濃濃三杯香氣簡直銷魂，口感Q彈不軟爛超正點！
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聯絡電話：0980-058-721
神鯛夯魚
在夜市吃燒烤不稀奇，但霸氣的大尾烤魚可就少見了。抹上厚重鹽巴用炭火下去烤，陣陣香味讓人口水直流！千萬不要被有點黑乎乎的外表嚇到，用筷子將魚皮掀起，裡面的魚肉鮮嫩多汁、入口即化，魚肚子裡還有老闆特製的胡椒蒜頭，不用過多的調味就能嚐到魚肉的鮮美，攤位也有賣蝦子、干貝、海蛤同樣也很新鮮。
圖片來源 / IG@8.17_daqing圖片來源 / IG@8.17_daqing圖片來源 / IG@8.17_daqing
聯絡電話：0918-290-006
相關連結：神鯛夯魚FB
昌龍蒙古烤肉
生意非常火熱的昌龍蒙古烤肉，除了想吃甚麼都可以自己夾菜外，店家人好又大方，就算夾了滿滿一盆，阿姨還是很願意另外幫你再加料。食材使用獨家調製的醬汁下去爆炒，鹹度適中非常夠味，真的超級下飯，另外白飯、飲料、湯品都是無限供應，雖然排隊人潮超多，但是出餐速度很快，不用擔心等太久。
圖片來源 / IG@foodfami1218圖片來源 / IG@foodfami1218圖片來源 / IG@foodfami1218
海之星蚵仔飽、蝦仁飽
海之星蚵仔飽、蝦仁飽，強調新鮮海產現包現炸、不使用回鍋油。特製蛋白皮鋪在碗上，加上當天採買的高麗菜、韭菜、冬粉，以獨家特製秘方調味料提香。再豪邁的擺上東石鮮蚵或是鮮蝦，打上一顆蛋，半煎半炸至金黃飽滿，出鍋後將甜辣醬擠進內餡中，咬上一口滿滿的鮮甜湯汁流出，香氣四溢但要小心燙口。
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聯絡電話：0935-897-934
相關連結：東石”海之星”美食園地~~~蚵仔飽&蝦仁飽FB
印度阿三甩餅
印度阿三甩餅總是可以看到長長的排隊人潮，首先引人注目的是外國面孔的可愛老闆，不要怕溝通困難因為老闆中文十分流利。甩餅將麵團甩開後，放到鐵鍋上乾烙，招牌「雞肉咖哩起司」加入咖哩、雞肉、起司、高麗菜絲等餡料，麵餅香咖哩濃郁，微微辣度超好吃，還有其他甜鹹口味或印度拉茶可供選擇。
圖片來源 / IG@takofoodie圖片來源 / IG@takofoodie
聯絡電話：0982-763-098
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古早味槓子頭
簡單的木桶就是攤位，但滋味卻不簡單，古早味槓子頭是由老麵揉製而成，一口咬下外酥內軟，純手工的麵香加上炭烤的香氣，越嚼越有滋味，令人驚艷！口味除了原味還有起司、梅干扣肉、起司梅干扣肉、砂糖，最多人推薦的是砂糖口味，恰到好處的甜蜜滋味，完美的帶出餅皮的炭香，想吃Q韌感的可以放涼一點再吃唷！
圖片來源 / IG@jodie.eatpl8圖片來源 / IG@jodie.eatpl8圖片來源 / IG@jodie.eatpl8
吉寶叻沙麵
在夜市就能品嘗道地的新加坡叻沙麵，共有5種湯頭、2種麵、肉片海鮮自由搭配，老闆用料不手軟，滿滿一大碗只要百元價。大推奶香濃郁的椰香叻沙、多種辛香料熬煮的咖哩叻沙，基本配料有豆皮、油豆腐、魚板、魚蛋再加九層塔提香，桌上檸檬汁跟魚露，吃到一半再加入，會有不同風味，一定要試試！
圖片來源 / IG@jibo.laksa圖片來源 / IG@jodie.eatpl8
相關連結：吉寶叻沙麵FB / 吉寶叻沙麵IG
喜達手沖泰式奶茶
正宗的泰式奶茶一定要喝喜達手沖泰式奶茶！去過泰國十多次的老闆，喝遍當地口味，研究出的獨門配方，堅持使用泰國老牌茶葉手標牌，強調現點現做，用篩網反覆沖泡、過濾，現場瀰漫著濃郁茶香。大受好評的還有「玫瑰奶茶」，加入可食用玫瑰花瓣，美麗的粉紅色澤，惹得人少女心噴發呀！
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Uno.Tacos
Uno.Tacos 完全就是墨西哥餐廳的水準，用料實在配料滿滿，完全不手軟。大推牛肉塔可，牛絞肉鮮味十足、洋蔥、檸檬和 jalapeno 醃辣椒的酸辣再加上特製辣椒醬，滋味豐富充滿層次。墨西哥烤玉米搭配特製香料、自製酸奶醬、特製辣醬，最後再灑上4種乾酪、香菜，擠上新鮮檸檬汁提味，帶來全新的味覺震撼，一定要試試。
圖片來源 / IG@food_manic_tw圖片來源 / IG@food_manic_tw
圖片來源 / IG@food_manic_tw
營業時間：每週三、日17：00~賣完
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熱奶寶
大陸網紅小吃熱奶寶，現在大慶夜市就能吃的到囉！顧客可以先選擇甜筒要脆杯或是薄杯，甜筒內會加入軟軟糯糯的溫熱紫米，再加上甜度剛好的鮮奶油。攤位上還有超多樣配料可以自選3種加入，選完之後店家會再撒上巧克力米或是其他的配料點綴，美味小料堆到滿出來，路過可以趁熱嚐鮮看看！
圖片來源 / IG@hj_chuneat圖片來源 / IG@milk_baby_1005
營業時間：每週三、五、六 17：30~賣完
相關連結：熱奶寶IG
烤棉花糖冰淇淋
韓國人氣爆紅的烤棉花糖冰淇淋，在IG上被譽為大慶夜市最強新品！軟軟的棉花糖內餡包入奶香十足的香草或略帶苦味的抹茶冰淇淋，用噴槍炙燒至微焦金黃，再附上一小片的餅乾點綴，一口咬下外熱內冷，軟綿綿又帶點牽絲的口感，融化在嘴裡療癒感十足。美味是需要等待的，所以建議早早來排隊呦~
圖片來源 / IG@youyingli_圖片來源 / IG@youyingli_圖片來源 / IG@youyingli_
營業時間：每週三、六 18：00~賣完
相關連結： 烤棉花糖冰淇淋IG
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原文出處 : ReadyGo 台中夜市｜精選大慶夜市必吃美食，還有韓國人氣爆紅的烤棉花糖冰淇淋，讓你快樂逛、滿足吃！
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