WNBA新科三分球后！Sabrina Ionescu紫色戰靴大公開

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Sabrina 1專為像Sabrina Ionescu這樣的球員而設計，他們希望能夠在進攻和防守兩端都保持高效且快速，並在比賽第四節仍然充滿活力。為了實現這一目標，設計團隊專注於提升舒適性和支撐性，同時注重輕量化。鞋款搭載了全掌React泡棉，並在前掌加入了Zoom Air氣墊，這樣的科技組合可以提供充分的能量回饋，中足嵌有穩定片可以幫助球員保持平衡。鞋面中段包含鎖定帶的鞋帶系統則為雙腳帶來牢靠的穩定性，外底加入“S”型抓地紋理設計，幫助快速突破，以及助於在運球時靈活地急起急停。
受到Sabrina Ionescu的成長環境中的歷史遺跡啟發，設計團隊在Sabrina 1的鞋頭和鞋帶孔部分採用了精密的刺繡圖案，向羅馬尼亞傳統藝術和建築致敬。鞋舌上的“S”標誌代表了雙重含義：即使上下顛倒也保持不變，側看似無限符號，傳遞出Sabrina Ionescu致力於不斷發展和突破的理念。“S”的右半部分為小寫的“i”，代表Sabrina Ionescu的姓氏，左半部分為倒寫的“i”，即驚嘆號，強調Sabrina Ionescu和Nike籃球合作的意義和重要性。鞋身內側獨特的Swoosh標識設計，突顯了Sabrina Ionescu在籃球生涯中突破各種障礙的精神。她的座右銘“Anyone, Anywhere”也作為隱藏細節出現在內側，彰顯了她無與倫比的競技精神和對“追夢者不論出身”的堅定信念。