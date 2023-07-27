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陳天仁抓到男友帶小三回家！一開門見劈腿畫面　氣到發抖默默離開

▲陳天仁在節目上分享，曾抓到男友偷帶小三回家，讓她一開門就被眼前的劈腿畫面氣到發抖，最終選擇默默離開，不敢面對。（圖／陳天仁IG）
▲陳天仁在節目上分享，曾抓到男友偷帶小三回家，讓她一開門就被眼前的劈腿畫面氣到發抖，最終選擇默默離開，不敢面對。（圖／陳天仁IG）

記者詹鎰睿/台北報導

29歲藝人「象迷娘」陳天仁，今年4月宣布與男星周孝安離婚，結束2年的婚姻，不過恢復單身後的她積極工作，時常登上各大節目分享故事。近日，陳天仁透露，因突如其來的第六感，讓她抓到某任男友偷偷帶小三回家的遭遇，開門後的景象讓陳天仁氣到發抖，心痛到不敢當面對峙。

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陳天仁近日在節目《11點熱炒店》上分享，她和某任男友同居時，因為工作穩定的關係，每天都是中午出門，晚上8、9點才會回家，直到有一天，突如其來的第六感讓陳天仁好奇翻了一下男友的手機，「LINE有個小功能，可以更改設定，查到通話紀錄，就算刪掉了，還是可以查得到。」結果發現男友真的和一位女生有聯繫，而且都是趁著陳天仁出門後、回家前通話。

▲陳天仁表示，當下她完全沒有勇氣面對，不想把事情鬧大，才會選擇離開。（圖／《11點熱炒店》YouTube）
▲陳天仁表示，當下她完全沒有勇氣面對，不想把事情鬧大，才會選擇離開。（圖／《11點熱炒店》YouTube）
於是陳天仁決定把隔天的工作偷偷排開，中午出門，下午3點就衝回家裡查看，「我一開門就看到客廳沙發、地毯有一些內衣、內褲…很混亂的場面。」接著，聽到廁所傳來嘻笑聲以及男女恩愛的聲音，這讓陳天仁當下氣到直發抖，但因為太過心痛，遲遲不敢對峙，只好選擇默默離開。

談到為何不敢拉開門攤牌的原因？陳天仁表示，因為當時她已經是半公眾人物，而且場面實在太難看，自己也沒有勇氣面對，不想把事情鬧大，才會轉身離開，最終男友承認劈腿，兩人分手作收。陳天仁也說，直到現在，她還是不知道那位小三是誰。

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