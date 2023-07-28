趙詠華不要看！林俊逸認她是前女友 「未來另一半」現身
林俊逸近日推出新台語專輯《上好的一年》，並於今（28）日在台北舉辦記者會，同時宣布將要在9月30日於Zepp New Taipei舉行個人演唱會，而在祝福影片中，「緋聞女友」趙詠華也獻上祝福，讓林俊逸開玩笑說趙詠華已經是前女友了。
記者吳雨婕/台北報導
林俊逸透露從6月開始瘦身，目前已經瘦到了7公斤，從一天吃6餐，到現在一天只吃2餐，且只有一餐吃澱粉，他忍不住表示現在體力很差。現場播放的藝人祝福VCR影片中，有高英軒、趙詠華等人為他獻上祝福，林俊逸看到後笑說兩人是他的前女友、前男友，讓他開心又感激。
林俊逸好友戴愛玲則是特別出席記者會，送上一支大毛筆，祝福他發片、演唱會都順利，兩人還以「未來的另一半」相稱。聊到戴愛玲，林俊逸提到，在他低潮沒辦法發片的時候，戴愛玲一直在他身邊給他打氣，「當身邊所有的朋友都在問你什麼時候發片，但她每次問，都是『你今天開不開心？』」
林俊逸感謝趙詠華、高英軒等人送上祝福，「我在這個圈子內做人還算成功，詠華姐犧牲到桃花都沒了。」他提到，有很多粉絲不知道他們是在做效果，從新聞看到他與趙詠華以緋聞男女友互稱，竟然哭了。
林俊逸表示，新專輯歌曲有給江蕙聽過，但江蕙目前已讀不回，「她是個很神祕的人物，她偶爾會傳訊息，就像中樂透。」被問到江蕙會不會來演唱會，他淡定的說：「隨緣吧！」