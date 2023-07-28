楊大正女兒童語「軟糖公園結婚」！紅豆妹幫圓夢 陳竹昇笑翻
樂團「滅火器」日前推出第六張創作專輯《家和萬事興》，描寫人生的不同階段，為了迎接父親節到來，推出催淚MV〈給女兒〉，這首歌的靈感來自於楊大正與女兒多多聊天時的內容，該曲MV找來擁有逾33萬IG粉絲的超萌網紅－紅豆妹助陣，更邀來曾拿過金馬獎男配角、金鐘獎電視電影男主角陳竹昇真情演出。
記者吳雨婕/綜合報導
這首歌的靈感來自於滅火器主唱楊大正和女兒多多聊天時，聊到多多未來的夢想是什麼，沒想到她回答：「我的夢想是要在軟糖公園辦結婚紀念派對。」當時楊大正剛好將這段童言童語錄了下來，便放在〈給女兒〉的前奏和間奏作為小彩蛋，歌曲內容也敘述了楊大正想像女兒未來結婚時的心情，並寫下了給女兒的祝福與期許。
值得一提的是，飾演小時候女兒的紅豆妹在拍攝現場被問及長大後的夢想，她表示「我想要跟凱凱辦婚禮，我穿美美的，再來我就要哭了。」和歌曲的主角多多不約而同。紅豆妹也透露已經想像到要跟爸爸一起走婚禮的紅毯，並且爸爸會把她的手交給凱凱，超可愛的早熟發言讓現場笑翻，也讓陳竹昇笑喊：「紅豆妹真的很愛凱凱！」
飾演長大後女兒的黃湘婷則穿上婚紗，和飾演爸爸的陳竹昇一起步上禮堂紅毯，她表示「拍結婚戲看到竹昇哥的眼睛時，真的感覺『天哪！好溫柔喔！』剛剛想像了一個難過的父親要把女兒嫁掉，所以我想全世界的父親都辛苦了！」