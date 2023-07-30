瑪格羅比被爸爸拋棄、老公演過《哈利波特》　真人芭比的5件小事

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瑪格羅比出生於昆士蘭州多爾比的黃金海岸，家境貧困，當她還在襁褓中，父親就離家出走，瑪格羅比與母親、祖父母和3個兄弟姊妹住在一處農場，她幼時只要放學就會回家幫忙家務，被母親和祖父母扶養長大的她，至今無法諒解父親拋家棄子的行為，「我根本不認識他，我也不喜歡他。」
母親抵押房屋助愛女圓星夢
17歲時瑪格羅比搬到墨爾本，之後演出澳洲電視肥皂劇，後來赴美國追星夢，在好萊塢打拚期間，她遭遇經濟困境，母親抵押房屋，貸款33萬元美金（約100萬元台幣）給女兒度過難關，瑪格羅比成名後也還清了這筆錢。
小時候學過雜耍
《自殺突擊隊》是瑪格羅比的代表作之一，片中，她飾演的「小丑女」哈莉奎茵展現高空緞帶懸吊特技的出場戲，讓人看得目瞪口呆，其實瑪格羅比小時候個性好動、愛表演，曾被母親送去雜技學校訓練，高空盪鞦韆等高難度雜耍完全難不倒她。
《哈利波特》超級狂粉
瑪格羅比是經典魔法小說、系列電影《哈利波特》的死忠粉絲，她曾透露自己以前放學回家就是看《哈利波特》原著，就算已經讀過20遍，每晚睡前還是會翻一下才肯睡覺，此外，明明視力就是標準的1.0，為了跟哈利波特一樣，瑪格羅比曾假裝自己近視、看不清楚東西，騙母親讓她配眼鏡。
老公是《哈利波特》臨時演員
瑪格羅比2014年起和英國助理導演湯姆艾克力（Tom Ackerley）交往，2016年12月，小倆口低調舉辦私人婚禮，瑪格羅比曾公開說老公是「唯一讓我想戀愛的男人」、「全英國最帥的男人」，也爆料老公演過《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》，「不過他只是臨演，不仔細看絕對看不到」，還說如果老公早點告訴她演過《哈利波特》，自己一定會更早嫁給對方。