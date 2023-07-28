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夏日危肌／小心「史萊姆皮膚炎」！　硼砂、膠水防腐劑等都是皮膚危機

夏日危肌／小心「史萊姆皮膚炎」！　硼砂、膠水防腐劑等都是皮膚危機
夏日危肌／小心「史萊姆皮膚炎」！　硼砂、膠水防腐劑等都是皮膚危機

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】近年來，史萊姆（Slime）在兒童界相當流行，甚至在全球掀起一陣熱潮，還有各種自製配方在網路上流傳。不過，在暑假期間卻有國小女童每天花好幾個小時把玩史萊姆，導致手部發炎紅腫、脫皮掉屑、滲出組織液，甚至連指紋都不見了。

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長庚醫院皮膚科主治醫師陳俊賓表示，史萊姆流行後的確陸陸續續有比較多的小朋友因此產生接觸性皮膚炎，造成皮膚過敏、刺激反應，在門診有時也會遇到這樣的患者前來求助，提醒民眾應特別注意。

史萊姆「這些」化學成分　可能影響健康、皮膚

黏稠的史萊姆主要有膠水、硼砂等物質，有些還會添加香料、色素或是揉入串珠、亮片、香香豆等。陳俊賓醫師表示，其中「硼砂」過去有實驗研究發現長期餵食老鼠後累積高劑量，可能會產生中樞神經系統、消化系統等問題，影響食慾、營養吸收等。

陳俊賓醫師提到，雖然玩史萊姆通常是少劑量接觸，不至於有這麼可怕的狀況，不會玩一玩接觸後吃到馬上中毒，目前也還沒有看到人體有那麼大的累積劑量，不過還是要提醒民眾應避免孩童誤食，也建議在玩完後要洗手，將接觸成分洗淨會比較好。

史萊姆比較常見造成的影響還是以「接觸性皮膚炎」為主。陳俊賓醫師表示，除了硼砂外，香料、色素、膠水、防腐劑等化學成分都有可能會導致接觸性皮膚炎，產生過敏發炎反應，接觸頻率越高、時間越長越容易有這些情況發生。

接觸皮膚炎如何治療？　誰是高危險群？如何預防？

尤其，皮膚較敏感、有長期發炎狀況等民眾更是接觸性皮膚炎高危險群，陳俊賓醫師提到，像是異位性皮膚炎的患者皮膚表皮較沒那麼完整，若皮膚接觸到上述物質，相對來說會較一般民眾更容易產生這些過敏發炎反應。

而且不只有小朋友，大人也都有可能會產生接觸性皮膚炎。陳俊賓醫師表示，接觸性皮膚炎若沒有太嚴重，會先用外擦抗發炎藥膏控制，可能還會使用到一點類固醇藥膏，若症狀嚴重有時則會加上短期的口服類固醇使用。

此外，如果有傷口產生並有感染的情況，則會使用一些抗生素藥膏，而大部分患者都會有搔癢的症狀，因此也會使用口服抗組織胺藥物來抑制。

陳俊賓醫師提醒，民眾在選購史萊姆、玩具等應注意成分，若是過去對某些成分就曾有過敏病史應盡量避開，也建議高危險群應盡量減少接觸硼砂、防腐劑等成分，選擇沒有這些成分的玩具。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58649

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