夏日危肌／小心「史萊姆皮膚炎」！　硼砂、膠水防腐劑等都是皮膚危機

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史萊姆「這些」化學成分 可能影響健康、皮膚黏稠的史萊姆主要有膠水、硼砂等物質，有些還會添加香料、色素或是揉入串珠、亮片、香香豆等。陳俊賓醫師表示，其中「硼砂」過去有實驗研究發現長期餵食老鼠後累積高劑量，可能會產生中樞神經系統、消化系統等問題，影響食慾、營養吸收等。
陳俊賓醫師提到，雖然玩史萊姆通常是少劑量接觸，不至於有這麼可怕的狀況，不會玩一玩接觸後吃到馬上中毒，目前也還沒有看到人體有那麼大的累積劑量，不過還是要提醒民眾應避免孩童誤食，也建議在玩完後要洗手，將接觸成分洗淨會比較好。
史萊姆比較常見造成的影響還是以「接觸性皮膚炎」為主。陳俊賓醫師表示，除了硼砂外，香料、色素、膠水、防腐劑等化學成分都有可能會導致接觸性皮膚炎，產生過敏發炎反應，接觸頻率越高、時間越長越容易有這些情況發生。
接觸皮膚炎如何治療？ 誰是高危險群？如何預防？尤其，皮膚較敏感、有長期發炎狀況等民眾更是接觸性皮膚炎高危險群，陳俊賓醫師提到，像是異位性皮膚炎的患者皮膚表皮較沒那麼完整，若皮膚接觸到上述物質，相對來說會較一般民眾更容易產生這些過敏發炎反應。
而且不只有小朋友，大人也都有可能會產生接觸性皮膚炎。陳俊賓醫師表示，接觸性皮膚炎若沒有太嚴重，會先用外擦抗發炎藥膏控制，可能還會使用到一點類固醇藥膏，若症狀嚴重有時則會加上短期的口服類固醇使用。
此外，如果有傷口產生並有感染的情況，則會使用一些抗生素藥膏，而大部分患者都會有搔癢的症狀，因此也會使用口服抗組織胺藥物來抑制。
陳俊賓醫師提醒，民眾在選購史萊姆、玩具等應注意成分，若是過去對某些成分就曾有過敏病史應盡量避開，也建議高危險群應盡量減少接觸硼砂、防腐劑等成分，選擇沒有這些成分的玩具。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58649
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