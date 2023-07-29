柯文哲演唱會今登場！盤點政壇愛唱又會唱：陳時中、高嘉瑜都入列
民眾黨主席、總統參選人柯文哲，今（29日）下午，將在CORNER MAX展演館舉行募款演唱會，而該演場會引起民眾高度矚目，尤其是演唱會門票最高達8800元，媲美韓國女團Blackpink，引發熱議與關注。
記者林盈君／綜合報導
不過政治人物唱歌並非第一次，被封為「港湖女神」的立委高嘉瑜，就以愛唱歌聞名，雖然熱忱滿滿，但唱歌不時走調，也讓民眾看到「女神」高嘉瑜親民可愛的一面；前衛福部部長陳時中，過去參加聚餐、酒會時，也常拿著麥克風高歌一曲，陶醉的神情讓人莞爾一笑，打破政治人物嚴肅的刻板印象。
而政治圈也有不少明星、歌手出身的政治人物，像是民進黨立委余天，進軍政壇前，就是演藝圈的長青樹，一曲「榕樹下」讓人回味無窮；立委林昶佐（Freddy）過去是重金屬音樂創作歌手，也是閃靈樂團主唱，不過今年3月間，林昶佐宣布不再競選2024立委連任，原因是家人健康因素，之後會支持、全力輔選民進黨和本土陣營推薦的對象。
其他愛唱歌的政治人物，像是高雄市長陳其邁，他曾於2018年敗選後，於駁二特區舉辦咖啡會並獻唱《紅豆》；去年11月間，時任國民黨台南市長候選人謝龍介，也發表過歌曲《堅持》競選MV；新竹市長高虹安也在受訪時表示，會在跑攤時唱歌，更現場演唱過《含淚跳恰恰》，被網友認為是被政治耽誤的歌手。