葉璦菱的歌是部落金曲！阿爆親自解密 曝「10元的快樂」
節目《同行相記》第二季，近來邀請金曲獎得主ABAO阿爆（阿仍仍）暢談原住民音樂創作。阿爆來自排灣族，葛大為表示，根據統計，原住民中以排灣族出身的歌手佔音樂圈最多數，阿爆認為這跟族裡習性有關，排灣族的生活就像音樂劇，日常大小事都喜歡用歌唱來表達情感。其中部落裡最紅的歌，竟然是資深歌手葉璦菱的歌曲。
記者吳雨婕/綜合報導
主持人葛大為說，他有參加過部落婚禮，真的是不得了，阿爆表示，婚禮真的是萬人演唱會等級了。葛大為也提到，除了在部落婚禮大開眼界，他終於知道「部落金曲」為什麼會讓全場暴動，他發現只要有人在投幣式KTV唱到葉璦菱的歌曲，大家就會為之瘋狂，到底為什麼〈我心已打烊〉在部落可以這麼紅？
阿爆表示，這就是部落卡拉OK文化，10塊錢的快樂，大家辛苦工作後都會去投個10元高歌一曲，同享歡唱時光。而媽媽們最愛唱的就是葉璦菱的歌，「就是媽媽一直唱，就算你不會也聽到會了，耳濡目染下就覺得這些歌真的很經典、很好聽，因此在部落傳唱度超高。」
阿爆也透露，因為媽媽愛唱歌，她小時候還認不得歌詞每個字時，學會唱的第一首華語歌是林淑容的〈我怎麼哭了〉，拜媽媽所賜，媽媽唱到她會唱，她每次跟媽媽去參加長輩的聚會就會點這首歌來唱，葛大為問為什麼？阿爆說：「因為唱完就會收到紅包。」長輩還會驚呼：「怎麼年紀小小唱這種悲歌？還這麼會唱？啊到底是怎麼了？怎麼哭了？」阿爆幽默的說，之後媽媽去唱歌聚會她都會跟，因為期待可以收紅包。