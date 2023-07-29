台灣經濟已無人口紅利！柯文哲提產業轉型3點：未來20年要發展AI

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柯文哲也表示，台灣喪失人口紅利之後，許多產業逐漸轉移到中國大陸，另外，柯文哲並指出，台灣過去30年經濟發展受阻原因，是產業沒有升級，只做勞力密集的代工、獲利率較低，也提出「中等產業陷阱」，也就是說，國家經濟發展到一個程度，而產業卻沒有升級，國民收入就會被定住，而當其他國家也來競爭時，台灣的經濟就會陷入困境。
柯文哲提到，新冠疫情（COVID-19）使全球化受阻、產業鏈重組，可利用這個機會，在全球化浪潮被打破的狀態下，思考台灣如何面對未來20年的發展。柯文哲指出，應順勢搭上「人工智慧」列車，這也是台灣經濟議要突破的思考面向。
至於如何發展「人工智慧」（AI）？柯文哲提出3個關鍵，包括國際資金匯集、台灣新創產業發展、高級人才培養等，並提到，初期一定是從國際引進高階人才，但是在過程中，也培養台灣的本土人才；再來是產業轉型，台灣必須從代工產業，轉成創新高附加價值產業為主；對於匯集國際基金、新創產業發展，柯也提到以色列的「資本投資獎勵法」。
柯文哲以「資本投資獎勵法」為例，其有提供固定資產、薪資的補助，以及鼓勵外銷跟租稅減免，且以色列是以「國家的力量」在發展新創產業，特別針對創新產業成立部門，主導國內外的新創產業連結及輔導。另外，柯文哲也提到以色列的「天使投資法」，如新創公司在前4年，研發部門佔到70%以上，會給予特別的租稅待遇。
最後，柯文哲也再度提及，台灣的經濟已經沒有人口紅利，產業應當要轉型，而未來20年要努力發展的，就是搭上「人工智慧」（AI）列車。