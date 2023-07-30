全台通路激省／全聯洗衣精、醬油「買1送1」　超商咖啡也買1送1

蒙古沒有「蒙古烤肉」！由來公開　夜市「百元裝到飽」消失原因曝

▲藝人郎祖筠證實，蒙古烤肉的由來，是相聲大師吳兆南根據家鄉北京烤肉改良研發。可惜45年資歷的「唐宮」餐廳，和一份100元搭配白飯吃到飽的好康，都已消失成時代眼淚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲藝人郎祖筠證實，蒙古烤肉的由來，是相聲大師吳兆南根據家鄉北京烤肉改良研發。可惜45年資歷的「唐宮」餐廳，和一份100元搭配白飯吃到飽的好康，都已消失成時代眼淚。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

蒙古明明沒有蒙古烤肉，那「蒙古烤肉」到底是什麼？藝人郎祖筠曾於2021年「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」燒毀時證實，「『蒙古烤肉』是吾師吳兆南先生，根據家鄉北京烤肉改良研發的新菜式」。事實上，知名飲食作家焦桐也曾於《講義》中透露蒙古烤肉的由來，蒙古烤肉其實「沒有烤」，但卻代表台灣登上2016年《CNN》的「世界最佳烤肉」報導。蒙古烤肉全盛時期從夜市到餐廳都有得吃，大家還研究挑戰如何把食材堆超高，而最讓人懷念的，莫過於一份100元還有白飯吃到飽的好康，消失成時代眼淚了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌「蒙古烤肉」的由來？
知名飲食作家焦桐曾於《講義》中透露，「蒙古烤肉」是相聲演員吳兆南所創；1951年，吳兆南接受訪談時追憶，蒙古烤肉的確是他的創作。最早和幾位退休老兵一起在淡水河邊的螢橋旁、同安街底開茶棚，根據家鄉北京烤肉所改良而創立「烤肉香」，便是蒙古烤肉的起源。

然而，吳兆南本想就此取名「北京烤肉」，礙於當時政治氛圍，惟恐讓人有匪諜聯想，便突發奇想稱之「蒙古烤肉」，離北京愈遠就愈安全。藝人郎祖筠也於2021年「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」燒毀時證實，「『蒙古烤肉』是吾師吳兆南先生，根據家鄉北京烤肉改良研發的新菜式」，並稱「『唐宮』是當年師父留下的碩果」，幾個徒弟每每造訪都能因為老闆特別福利，在一位難求時刻吃得抱肚而歸。

▲連蒙古烤肉必備的大烤盤，也是吳兆南手繪後請工匠打造。（圖／記者蕭涵云攝）
▲連蒙古烤肉必備的大烤盤，也是吳兆南手繪後請工匠打造。（圖／記者蕭涵云攝）
📌蒙古烤肉其實「沒有烤」
事實上，蒙古烤肉其實不算烤，而是炒。焦桐解析，食客自取如閱兵般陳列在菜檯上的牛、羊、雞、豬、鹿、羊肉，再自選各種蔬菜搭配，並淋上醬油、麻油、大蒜、辣椒、檸檬汁、鳳梨等十餘種配料和醬料，交由師傅在直徑約雙手張開長度的圓鐵盤上，用著特製長筷、俐落爆炒，不一會兒竄起白煙與香氣，數度來回後，拌炒入味的好料在起鍋前整齊排列，主廚長筷一揮、便橫掃入盤，精準如表演秀般，成為眾人難忘的回憶。

▲蒙古烤肉一字排開的各式肉品，供消費者自由挑選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蒙古烤肉一字排開的各式肉品，供消費者自由挑選。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蒙古烤肉從拌炒到裝盤，只靠師傅手中的特製長筷便能完成，也讓不少人看得津津有味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蒙古烤肉從拌炒到裝盤，只靠師傅手中的特製長筷便能完成，也讓不少人看得津津有味。（圖／記者蕭涵云攝）
📌蒙古烤肉代表台灣登《CNN》「世界最佳烤肉」
2016年，美國《CNN》報導了一篇「世界最佳烤肉」，內容講述世紀各地不同的特色烤肉，包括日本Yakitori燒鳥串燒、南非Braai傳統烤肉、阿根廷Asado燒烤等文化，而台灣則以「蒙古烤肉」名列其中，說明其融合鐵板燒與快炒的作法，讓肉菜甚至麵食一起煎烤成獨特風味的烤肉料理。

▲不只是肉菜，連配菜與醬料都由食客自己調配，人人都可以是大廚。這一碗炒完不夠滿意，下一碗再微調，也頗有樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不只是肉菜，連配菜與醬料都由食客自己調配，人人都可以是大廚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蒙古烤肉要是這一碗炒完不夠滿意，下一碗再微調，也頗有樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蒙古烤肉要是這一碗炒完不夠滿意，下一碗再微調，也頗有樂趣。（圖／記者蕭涵云攝）
📌台北全盛時期多達30間「蒙古烤肉」
蒙古烤肉從發跡以來，便以一口價吃到飽的形式大受歡迎，全盛時期光台北就有多達30間蒙古烤肉店，夜市還常見100元一盤搭配白飯吃到飽的好康，當時大家更樂於研究，挑戰如何把食材堆超高。如今消失成時代的眼淚主因，除了難敵物價上漲、食材縮水外，不少人認為跟鐵板燒、夜市牛排興起有點關係。

▲現在路上已難看見蒙古烤肉店面，目前大直美麗華百樂園內的「美琪蒙古烤肉」仍有師傅現炒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲現在路上已難看見蒙古烤肉店面，目前大直美麗華百樂園內的「美琪蒙古烤肉」仍有師傅現炒。（圖／記者蕭涵云攝）
自從經營超過45年的知名老店「唐宮蒙古烤肉餐廳」於2021年燒毀後，更讓饕客唏噓蒙古烤肉餐廳所剩無幾。目前較為人所熟知的，當屬同樣位於松江路上的「大戈壁蒙古烤肉」、大直美麗華百樂園內的「美琪蒙古烤肉」，還有新店的「涮八方精緻鍋物.蒙古烤肉」。


火鍋吃到飽139元！加碼「蒙古烤肉無限吃」139元　開幕前3天限定

福勝亭「豬排定食」限時166元！白飯吃到飽　拿坡里咖哩飯149元

饗A Joy花4千鹽酥雞、紅龜粿吃到飽？香菜巧克力、酥皮佛跳牆曝

韓式炸雞、火鍋299元吃到飽！韓食新店開　這家BBQ無限吃免400元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀