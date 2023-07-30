蒙古沒有「蒙古烤肉」！由來公開　夜市「百元裝到飽」消失原因曝

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知名飲食作家焦桐曾於《講義》中透露，「蒙古烤肉」是相聲演員吳兆南所創；1951年，吳兆南接受訪談時追憶，蒙古烤肉的確是他的創作。最早和幾位退休老兵一起在淡水河邊的螢橋旁、同安街底開茶棚，根據家鄉北京烤肉所改良而創立「烤肉香」，便是蒙古烤肉的起源。
然而，吳兆南本想就此取名「北京烤肉」，礙於當時政治氛圍，惟恐讓人有匪諜聯想，便突發奇想稱之「蒙古烤肉」，離北京愈遠就愈安全。藝人郎祖筠也於2021年「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」燒毀時證實，「『蒙古烤肉』是吾師吳兆南先生，根據家鄉北京烤肉改良研發的新菜式」，並稱「『唐宮』是當年師父留下的碩果」，幾個徒弟每每造訪都能因為老闆特別福利，在一位難求時刻吃得抱肚而歸。
📌蒙古烤肉其實「沒有烤」
事實上，蒙古烤肉其實不算烤，而是炒。焦桐解析，食客自取如閱兵般陳列在菜檯上的牛、羊、雞、豬、鹿、羊肉，再自選各種蔬菜搭配，並淋上醬油、麻油、大蒜、辣椒、檸檬汁、鳳梨等十餘種配料和醬料，交由師傅在直徑約雙手張開長度的圓鐵盤上，用著特製長筷、俐落爆炒，不一會兒竄起白煙與香氣，數度來回後，拌炒入味的好料在起鍋前整齊排列，主廚長筷一揮、便橫掃入盤，精準如表演秀般，成為眾人難忘的回憶。
📌蒙古烤肉代表台灣登《CNN》「世界最佳烤肉」
2016年，美國《CNN》報導了一篇「世界最佳烤肉」，內容講述世紀各地不同的特色烤肉，包括日本Yakitori燒鳥串燒、南非Braai傳統烤肉、阿根廷Asado燒烤等文化，而台灣則以「蒙古烤肉」名列其中，說明其融合鐵板燒與快炒的作法，讓肉菜甚至麵食一起煎烤成獨特風味的烤肉料理。
📌台北全盛時期多達30間「蒙古烤肉」
蒙古烤肉從發跡以來，便以一口價吃到飽的形式大受歡迎，全盛時期光台北就有多達30間蒙古烤肉店，夜市還常見100元一盤搭配白飯吃到飽的好康，當時大家更樂於研究，挑戰如何把食材堆超高。如今消失成時代的眼淚主因，除了難敵物價上漲、食材縮水外，不少人認為跟鐵板燒、夜市牛排興起有點關係。
自從經營超過45年的知名老店「唐宮蒙古烤肉餐廳」於2021年燒毀後，更讓饕客唏噓蒙古烤肉餐廳所剩無幾。目前較為人所熟知的，當屬同樣位於松江路上的「大戈壁蒙古烤肉」、大直美麗華百樂園內的「美琪蒙古烤肉」，還有新店的「涮八方精緻鍋物.蒙古烤肉」。