今日最健康／天氣熱翻「狐臭怎解決」？醫教5招秘技：可有效改善
進入夏天後的台灣高溫狂飆，無論在室內室外，許多人常活動一下就滿頭大汗，甚至會出現「狐臭」困擾影響交際，對此仁愛長庚合作聯盟皮膚科主任黃昭瑜表示，狐臭主要是「大汗腺」分泌代謝的產物，除了腋下外，外耳道、外陰部等地方也會分泌，因此「油性耳垢」的人，較高機率得到狐臭，平時一定要善加保養，才能得到控制。
記者張志浩/綜合報導
林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立指出，有狐臭的人九成八會有濕黏性耳垢，台灣平均每10個人就有4個人有腋下問題，狐臭雖然不能說是病，但就像是隱形的社交殺手，無論在兩性關係、學校同儕或職場社交上，腋味問題都是需要面對處理的，因此有狐臭困擾的人，可自我檢測是否有濕耳垢後，及早尋求協助。
黃昭瑜則指出，人體皮膚主要有「小汗腺」和「大汗腺」，小汗腺分泌的汗水含水和鹽分，主要用來調節體溫，遍佈全身皮膚；大汗腺分泌的汗水含脂肪酸和蛋白質，再由皮膚菌叢代謝，形成體味，而大汗腺大部分分泌在腋下、外耳道、外陰部等，其中腋下分布最多。
針對狐臭困擾，平常應採用什麼方式保養，黃昭瑜認為主要有5個面向。
🟡保持乾爽：選擇排汗功能的衣服
🟡除毛：減少腋下毛髮茂密的悶熱、防止汗水細菌附著
🟡抗菌清潔產品：減少腋下表皮菌叢滋生
🟡飲食清淡：減少辛辣、高油脂食物
🟡止汗劑：阻塞汗管開口，抑制汗水和異味。最好在肌膚乾燥或睡前使用效果較佳，避免在皮膚發炎時使用。