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買廉航機票還是貴？外媒揭訂票「心法」　「決策疲勞」易榨乾荷包

▲廉價航空公司的訂票過程往往相當繁複，讓旅客容易「決策疲勞」，進而花更多錢訂機票。（圖取自Unsplash圖庫）
▲廉價航空公司的訂票過程往往相當繁複，讓旅客容易「決策疲勞」，進而花更多錢訂機票。（圖取自Unsplash圖庫）

國際中心徐筱晴／綜合報導

7、８月正值旅遊旺季，不少民眾會趁著長假買機票出國，但隨著原物料上漲，出遊時更要精打細算，廉價航空公司機票便成為許多人出國旅遊的優先選項。有些人會緊盯廉價航空售票網頁，不停重整頁面把握買到最便宜的機票，但有外媒指出，廉航業者把整套服務環節仔細拆解逐一收費，讓消費者迷失在一道又一道選擇題之中，最終結帳時反而沒有「省很大」的感覺。

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根據英國《太陽報》報導指出，廉價航空公司雖然可以花更少的錢購買機票，但是從座位選擇、額外行李重量、餐點等各個細項服務都會收費，每個環節花費選項還不只一個，在消費者必須決定每一個消費選項之後，就會出現「決策疲勞」，影響決斷力，讓結帳金額被拉高。

報導引述澳洲媒體《金融評論報》（Financial Review）指出，這種策略會降低一個人做出正確決定的能力，導致消費金額超出預期。一開始要先決定選擇哪家航空公司、要早班機或晚一點的航班，接者要考慮是否要多花錢選靠窗的座位，再決定是否要第一時間購買托運行李重量，或是要不要升級到豪華經濟艙，「每做出一個決定，都是導致最理想的抉擇消失的原因」。

「決策疲勞」生效關鍵在於消費者希望能趕快預訂機票，意味著他們會不假思索地做出決定，若是針對每一道選擇題仔細思考，消費者就能按照真正的需求支付費用。

另外，由於訂位程序重頭跑一次得耗更多時間精力，《金融評論報》建議，若是想要避免決策疲勞導致多花錢的狀況，務必在不趕時間的情況下預定航班，這樣在每個環節決定前都有餘裕仔細比較。

美國賓州大學行銷學教授蘭伯頓（Cait Lamberton）對此表示贊同，並稱「要克服這些價格波動考驗，上網訂票時得放慢速度，給自己時間空間，才能注意到各個環節的差異。」

其實從航空公司的操作流程，也很容易理解為什麼乘客最終會為航班支付額外的費用。英國《電訊報》日前研究發現，歐洲熱門廉航業者瑞恩航空（Ryanair）的同一個航班竟多達32種不同的價位，而這通常對航空公司有利，在某些情況下，額外費用就比航班的初始成本還要高。

航空旅行分析師葛蘭特（John Grant）表示，這種策略顯然已獲實證有利可圖，有些廉航業者從每一名旅客收取的「附加收入」高於實際票價。

因此，若搭乘廉價航空的乘客想要盡可能壓低價格，訂位時就別選擇太多附加服務，不買托運行李重量、不付費選位也是常見的因應之道。

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